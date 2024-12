La casa de subastas Sotheby’s vendió este miércoles por 5 millones de dólares la tabla de los Diez Mandamientos más antigua que se conoce, un preciado reflejo de las creencias que han dado forma a la civilización occidental que, sin embargo, omite uno de los principios que según el libro del Éxodo Dios entregó a Moisés.

Esta placa de mármol de 52 kilos de peso y unos 60 centímetros de altura salió hoy a subasta con un precio estimado de entre 1 y 2 millones de dólares, pero acabó superando esa horquilla tras una breve puja en la sede de Sotheby’s en Nueva York. El comprador, por el momento, es anónimo.

La tabla, escrita en paleohebreo, contiene veinte líneas de texto grabadas en la piedra que siguen de cerca los versículos bíblicos, comunes tanto para la tradición cristiana como para la judía.

Sus orígenes se remontan al período bizantino tardío (hace unos 1.500 años), aunque no fue descubierta hasta 1913, durante unas excavaciones para construir una vía férrea a lo largo de la costa sur de lo que hoy es Israel.

Nadie pareció apreciar entonces el valor de la placa, pues durante treinta años sirvió de adoquín en la entrada de una vivienda local, con la inscripción hacia arriba y expuesta al tráfico peatonal, lo que ha desgastado sus escritos notablemente (aunque aún son legibles).

La tablilla viajó de mano en mano hasta llegar a un anticuario israelí en 1995; después, pasó a formar parte del Museo de la Torá Viviente de Brooklyn (Nueva York) y finalmente fue comprada en 2016 por el coleccionista Mitchel S.Cappell, que en su momento pagó 850.000 dólares y consiguió venderla este miércoles por un precio muy superior.

Richard Austin, director global de la sección de libros y manuscritos de Sotheby’s, incide en que esta tablilla “no es solo un artefacto histórico de enorme importancia, sino un vínculo tangible con las creencias que ayudaron a dar forma a la civilización occidental“.

Por ello, el preciado artículo -“uno de los códigos morales más antiguos y perdurables de la humanidad”- es un viaje a través de milenios que conduce al viajero hasta múltiples regiones, culturas y credos.

De acuerdo con el libro del Éxodo, Dios entregó a Moisés los diez mandamientos en el Monte Sinaí para así sellar una “alianza” con el pueblo israelí, y del total de sus “principios eternos”, dos están relacionados con la relación del creyente con Dios.

Sin embargo, esta tablilla presenta una peculiaridad, y es que omite el mandamiento “No tomarás el nombre de Dios en vano”, al que sustituye por “Rezarás en el Monte Gerizim”, un lugar sagrado de los samaritanos, indica Sotheby’s en su página web.

