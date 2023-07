El viralizado completo no convenció a los chilenos en redes sociales. Algunos prefirieron reír, otros llorar.

Una tiktoker peruana llamada Olenka Correa se volvió viral hace algunos días por mostrar una extraña situación que vio en su país. Se trata de un restaurant de Lima (Perú) que vende un ‘completo chileno’, aunque el resultado está lejos de ser satisfactorio.

De acuerdo a lo que mostró la joven, si bien la preparación conservaba la base: pan con una salchicha en su interior, los detalles estuvieron muy alejados de lo que es un completo tradicional.

De hecho la propia Olenka, que reside en Chile y está de paso por su país natal, hizo ver que aquel plato era muy diferente.

“Yo creo que el éxito de un completo depende mucho de qué tan rico esté el pan, así como para comértelo solo. La mayonesa casera que es un ingrediente, no es opcional”, indicó.

“Fue difícil comerlo comerlo con las manos porque era bastante grande, así que lo tuve que comer con cubiertos. Por lo general bien, pero estaba alejado de mi idea de completo chileno”, agregó.

Completo chileno vendido en Perú

Sin ir más lejos, un factor que no gustó a muchos usuarios fue la propia apariencia del sandwich, que distaba mucho de lo que se ve en las fuentes de soda en Chile.

“La presentación era extraña. La palta estaba en trozos. Tenía como un pepinillo bien dulce, repollo, un poquito de mayonesa y la vienesa estaba frita”, aseguró.

Hay que señalar que, como era de esperarse, la situación generó gran cantidad de críticas de parte de chilenos.

“Eso no es un completo chileno”, “Un completo abstracto”, “Casi me da un infarto al ver eso”, “Eso es un sándwich, pero no es completo”, fueron algunos comentarios.