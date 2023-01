En la música, en el cine, en la televisión y en la cultura popular. En todos estos ámbitos se puede dar el llamado efecto Mandela, un fenómeno sucede cuando un grupo de personas da por hecho algo que jamás ha sucedido. Esto no tiene una explicación concluyente, pero se piensa que sucede debido a que la memoria se forma, en parte, con conocimientos personales y no con experiencias.

Si te piden describir a Mickey Mouse, seguramente lo harías diciendo que lleva tirantes en su ropa, mientras que si hablas de Jorge el Curioso, mencionarías que tiene cola. Bueno, resulta que ninguno de los personajes tienen estos elementos, por lo que si así lo crees, eres víctima del llamado efecto Mandela.

Se trata de un efecto psicológico que sucede cuando un grupo numeroso de personas tiene un recuerdo, una idea o una imagen que los confunde, ya que nunca sucedió, a pesar de lo que ellos puedan creer.

¿Qué es el efecto Mandela?

El efecto Mandela fue acuñado por primera vez en Internet en el 2009 por la bloguera Fiona Broome, quien se percató de que ella y un gran grupo de personas recuerdan la muerte en prisión de Nelson Mandela en 1980.

Sin embargo, el líder sudafricano y Premio Nobel de la paz no murió en la cárcel, en realidad fue liberado y nombrado presidente de la república de Sudáfrica. Murió recién en el 2013.

Broone escribió sobre esto en su página web, por lo que desde en adelante se comenzó a llamar efecto Mandela al fenómeno en el que dos o más individuos, normalmente un colectivo numeroso, comparte un recuerdo que no tiene una base real, es decir, que jamás ocurrió.

Ejemplos de efecto Mandela en el cine y la TV

Eventos históricos, dibujos animados y películas, todos son ejemplos de efecto Mandela en la sociedad actual. Uno de ellos, sucede en episodio V de ‘Star Wars’. “No, yo soy tu padre”, es la frase que dice Darth Vader, y no “Look, yo soy tu padre”, como muchos piensan.

Otra conocida escena que muchos recuerdan de una forma, pero que no corresponde a la realidad, es la de Tom Cruise en ‘Risky Business’. Popularmente se imita esta parte de la película con camisa blanca y con lentes oscuros, sin embargo, el protagonista no usa lentes y su camisa es rosada.

Tampoco se salvan de esto los dibujos animados. Además de los ejemplos mencionados de Mickey Mouse y Jorge el Curioso; Pikachu y los Looney Tunes también son parte del efecto Mandela. El personaje de Pokémon no tiene una línea negra en su cola como algunos piensan, y tampoco son los “Looney Toons” como otros creen.

Otros ejemplos en la historia o cultura popular

Uno de los efectos Mandela más comentados en Internet involucra al personaje del juego de mesa Monopoly. El logotipo representa a un hombre de bigotes, bien vestido, aparentemente adinerado. Si bien mucha gente lo imagina con un monóculo frente a uno de sus ojos, la verdad es que no lleva ni ha llevado esta pieza.

Por otro lado, algunos dicen que el chocolate Kit Kat lleva un guion entre ambas palabras que la componen, contrario a la popular bebida Coca-Cola, que si lo lleva, pero es omitido por gran parte de las personas.

Finalmente, otro ejemplo de efecto Mandela que puede sonarte conocido, sucede al final de la canción de Queen, ‘We are the champions’. Resulta que al terminar el tema, todos completan la última parte con un “of the world”, algo que no existe en la grabación original.

Eso sí, hay que destacar que Freddie Mercury sí cantaba esa parte (inexistente) en vivo, aparentemente, para darle en el gusto a sus fanáticos.

¿No te suena que sea así? Escucha la canción y compruébalo tú mismo:

¿Por qué sucede este fenómeno?

Si bien, no existe una explicación concluyente sobre por qué sucede el efecto Mandela, desde la psicología existen algunas ideas que pueden ayudar a entender el fenómeno.

Según el sitio Psicología-Online, cuando generamos un recuerdo, activamos una red de neuronas que transfieren una información concreta a distintas partes del cerebro encargadas de almacenarla.

Debido a lo anterior, se especifica que un recuerdo no está basado en la experiencia, sino que en el proceso recién descrito, por lo que es posible crear recuerdos de hechos que en realidad pasaron.

Yendo más allá, explican que la memoria humana es constructivista en su mayoría, o sea, utiliza conjeturas lógicas y experiencias propias para complementarse, aunque no existan en la realidad.

Es en este punto en que puede producirse un efecto Mandela en los recuerdos, ya que el cerebro “rellena huecos”, donde no existe información.