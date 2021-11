Medios en Estados Unidos dieron cuenta del caso de un matrimonio en donde lograron convertirse en padres a una edad poco común. Ella actualmente tiene 50 años, mientras que él cumplió 61 hace muy poco.

La madre es Susie Troxler, quien tuvo a su hija Lily Antonia Troxler el pasado 29 de septiembre en el Cone Memorial Hospital en Greensboro, Carolina del Norte.

Susie se había casado con Tony en 2008 y desde ese entonces habían intentado en varias ocasiones convertirse en padres. Su sueño se hizo realidad 13 años después.

En conversación con el medio Fox News, la mujer contó que el problema principal fue un diagnóstico de fibromas uterinos, el cual supo tiempo después de haberse casado.

Estos fueron extirpados en enero de 2019. Desde ese momento la pareja consideró la idea de recurrir a la fecundación in vitro, aunque con el paso del tiempo la descartaron.

Susie Troxler, 50, and her husband Tony, 61, had always wanted a child. This September, their dream finally came true!

"Everything had come together for that moment to happen… we’re no longer just husband and wife, we’re ‘mommy’ and ‘daddy.’”https://t.co/eEz6ZdjQyT

— Cone Health (@ConeHealth) November 12, 2021