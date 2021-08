La inmigración siempre ha sido un tema delicado cuando se refiere a Estados Unidos, pues a la potencia no le gusta para nada que se pase el borde fronterizo sin la documentación legal pertinente.

Según la información consignada por Fox News, un grupo de contrabandistas fue detenido en la frontera entre Arizona y México tras haber sido identificados manejando un vehículo falso que simuló ser parte de la patrulla fronteriza de EEUU.

Según las autoridades de inmigración del país, el chofer de la falsa patrulla también utilizó un uniforme similar para aparentar más realismo si se topaban con otro vehículo patrullando.

John Modlin, Agente en jefe interino de la Patrulla Fronteriza del Sector de Tucson de EEUU señaló en un Tweet que “Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de la Patrulla Fronteriza del área de Tucson detuvieron al conductor y a 10 migrantes“.

El mismo agente en jefe compartió por la red social una foto del vehículo falso, que parecía sorprendentemente similar a un vehículo real de la Patrulla Fronteriza. “Este no es un vehículo de la Patrulla Fronteriza”, aseguró Modlin.

This is not a Border Patrol vehicle. @HSIPhoenix and #BorderPatrol agents from #Tucson Station foiled a smuggling attempt using a cloned vehicle and a fake uniform. The driver and 10 migrants were taken into custody. pic.twitter.com/tpl4cLkUhE

— John R. Modlin (@USBPChiefTCA) August 24, 2021