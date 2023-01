Finalmente, el sapo de caña gigante, que pesaba 2,7 kilos y que fue encontrado en un parque de Australia, fue sacrificado, a pesar de que, en un primer momento, se dijo que sería reubicado.

El ejemplar de la especia, era la más grande de registrada en toda la historia, por lo que fue apodada como ‘Toadzilla‘, en referencia a la mítica criatura de ciencia ficción (toad significa sapo en inglés).

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el Departamento de Medioambiente Queensland, en Australia, confirmó que el sapo gigante encontrado en el Parque Nacional de Conway, fue sacrificado.

Su hallazgo dio la vuelta al mundo, y la muerte de ‘Toadzilla‘ sorprendió a todos. Resulta que anteriormente, dijeron que el animal sería trasladado, ya que sería el más grande que se ha encontrado.

Con 2,7 kilos de peso, su tamaño convirtió a la rana hembra en todo un récord, ya que la marca anterior le pertenecía a un sapo de caña que vivía como mascota y pesaba 2,6 kg.

Rangers conducting track work in Conway National Park, near Airlie Beach, were shocked to find a monster cane toad beside the Conway Circuit last week. The animal weighed 2.7kg. She has been euthanised due to the environmental damage they cause.https://t.co/2A9aKpalow pic.twitter.com/cSiYwBgr62

