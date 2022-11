Aunque parece un hecho paranormal, la explicación al fenómeno de las ovejas que caminan en círculos hace 19 días en China podría ser más simple de lo que parece.

Recordemos que por estos días, se difundieron una serie de videos de cámaras de seguridad y grabaciones de ciudadanos, que muestran a un rebaño de ovejas caminando en un círculo perfecto en una granja de la región de Mongolia Interior, ubicada al norte del país asiático.

Los animales han estado haciendo este movimiento grupal desde el 4 de noviembre. El andar es en el sentido de las agujas del reloj.

Según consigna Clarín, algunos especialistas, como los de la compañía veterinaria británica Molecare Farm Vets, apuntaron a que las ovejas podían tener listeriosis, una conocida enfermedad bacteriana. No obstante, la propietaria del rancho, dijo que los animales estaban en buen estado de salud.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK

— People's Daily, China (@PDChina) November 16, 2022