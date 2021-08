Un video se volvió recientemente viral en redes sociales, debido a que muestra la particular reacción de un pequeño mono al ver una mascarilla. Según el registro, el animal iba caminando por una calle cuando encuentra el cubre bocas y se la pone “adecuadamente”.

Si bien la mascarilla era más grande que su cabeza, el especímen la tomó correctamente y la colocó en su cara, tapando boca y nariz tal como hacemos los humanos. El clip tiene más de dos y medio millones de reproducciones en Twitter y más de 45 mil ‘likes’.

Como era de esperar, el posteo dejó diferentes tipos de comentarios. “Los animales son más inteligentes que muchas personas”, “los monos son mucho más evolucionados que los humanos”, “es mejor que nosotros en esto”, fueron algunas de las palabras de los usuarios.

Sin embargo, hubo algunos que señalaron que no era correcto que la mascarilla estuviera en el suelo y que se debe tener mayor precaución con ellas, además de indicar que de ser un elemento infectado, podría haber ocasionado un contagio de covid-19 en el animal.

En tanto, la descripción del video, que data del 24 de agosto, realizado por el usuario que lo compartió desde la cuenta de Fred Schultz, escribió que: “Si ya has visto a un mono encontrar una máscara y ponérsela rápidamente en la cara hoy, sigue desplazándote”.

If you’ve already seen a monkey find a mask and promptly put it on its face today then just keep on scrolling… pic.twitter.com/Lv3WpeukyS

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) August 24, 2021