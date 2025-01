Recibir una oferta laboral puede ser motivo de alegría y esperanza, especialmente para quienes llevan tiempo buscando empleo. Sin embargo, cada vez más estafadores se aprovechan de esta emoción para difundir vacantes falsas y engañar a los más vulnerables.

Estas estafas tienen como objetivo recabar datos personales o dinero, muchas veces mediante esquemas fraudulentos como estafas piramidales o promesas de ganancias rápidas. A menudo prometen trabajos desde casa con horarios flexibles y atractivas comisiones, apelando a quienes buscan ingresos rápidos y sencillos.

En ese sentido, WhatsApp se ha convertido en una herramienta clave para los ciberdelincuentes al momento de decidir contactar a sus víctimas.

Cómo reconocer si una oferta laboral por WhatsApp es falsa

Nuestro medio asociado, Teikos, ha recopilado algunas recomendaciones de la empresa de seguridad ESET para evitar caer en este tipo de estafas.

Te envían una URL sospechosa

El primer indicio que debe llamar la atención es cuando a través del mensaje de WhatsApp se recibe una URL sospechosa. A menudo, la persona que se contacta dice ser un representante de una empresa conocida, como Amazon, Mercado Libre, u otra similar.

No obstante, a simple vista la URL del link que envían no guarda ninguna relación con la empresa que supuestamente dicen ser, o contiene errores de tipeo. En ese sentido, recuerda que siempre es mejor contactar directamente con la empresa a través de canales oficiales y no abrir enlaces de contactos desconocidos o donde no tienes garantías sobre su seguridad.

Es “demasiado bueno” como para ser creíble

Vacaciones extra, ascensos regulares, beca de estudio para hijos, asistencia médica, hospedaje incluido, y una paga sustanciosa y hasta exagerada para el tipo de trabajo que se ofrece. Esta es otra situación que debe ser una alerta de que se está ante una oferta de empleo falsa.

El origen del número telefónico

Esta es una «alerta roja» fundamental, ya que la mayoría de los mensajes con ofertas falsas suelen provenir de números extranjeros de Indonesia, Senegal o Marruecos.

Esto se debe a que este tipo de números garantizan el anonimato del usuario, son mucho más difíciles de dar de baja y, por ende, entregan más tiempo a los criminales para llevar a cabo sus estafas.

Te piden realizar pagos

Otro indicio de que el mensaje con la supuesta oferta laboral en realidad esconde detrás una estafa del tipo piramidal es cuando la supuesta empresa solicita un pago, ya sea por supuestos gastos de gestión o para comenzar el trabajo directamente. El resultado final suele ser que los estafadores se quedarán con el dinero.

Recuerda además cuidar tus datos personales y no compartir información sensible durante las fases iniciales en un proceso de selección.