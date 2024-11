Mike Tyson vs Jake Paul es la esperada pelea que tendrá lugar este fin de semana en Texas, Estados Unidos, luego de un retraso que se prolongó por 4 meses, ¿pero sabes a qué hora será en Chile y dónde ver en vivo?

La leyenda de boxeo vuelve al ring para medirse contra la joven estrella de YouTube y a continuación te traemos todos los detalles sobre la velada pugilística.

El excampeón de peso pesado Mike Tyson se vio forzado a retrasar la pelea vs Jake Paul en julio, ello debido a un brote de úlcera sufrido en un avión.

Ahora, Tyson, con 58 años, intentará imponerse ante Paul -celebridad de YouTube con 27 años- en el combate programado a ocho asaltos -cada uno con duración de dos minutos y con validez de nocauts-.

Cabe recordar que la última pelea que protagonizó Mike Tyson se remonta a 2005, cuando tuvo como oponente a Kevin McBride.

Durante su trayectoria como profesional, ‘Iron’ tuvo un récord de 50-6-0. En tanto, el youtuber Jake Paul tiene un récord de 10-1 desde que inició su periplo en el mundo del boxeo.

La pelea Tyson vs Paul se realizará este viernes 15 de noviembre en el AT&T Stadium, ubicado en Texas. El evento en sí iniciará a las 20:00 horas local, o sea, 23:00 horas de Chile.

Eso sí, el mencionado horario es para el inicio delos combates preliminares. La pelea entre Tyson y Paul, como evento principal, sería a eso de la 1:00 de la madrugada del sábado en Chile.

Mike Tyson vs Jake Paul – Peso pesado

Bruce Carrington vs. Dana Coolwell – Peso Pluma

Lucas Bahdi vs. Corey Marksman – Peso Ligero

Shadasia Green vs. Melinda Watpool – Título Supermediano OMB femenino

Neeraj Goyat vs. Whindersson Nunes

Mario Barrios (c) vs. Abel Ramos – Título Wélter CMB

Katie Taylor (c) vs. Amanda Serrano 2 – Campeonato Indiscutido femenino de Peso Superligero