Mike Tyson vuelve a subirse a un ring luego de 19 años tras su retiro y enfrentará este viernes a Jake Paul, rapero, personalidad de internet en Estados Unidos y ahora pugíl, quien desafiará en una mediática ‘batalla’ a Iron Mike.

En la jornada de hoy fue el mítico pesaje, donde ambos contrincantes llegaron acompañados de sus staff para poder medir sus pesos.

Tyson arribó casi desnudo, solo con una especie de sunga, demostrando su físico a los 58 años.

Su rival, 31 años más joven que ‘Kid Dynamite’, también llegó con todo al pesaje, pero lo que nunca imaginó fue la tremenda bofetada que recibió de Tyson.

Al momento del mítico cara a cara, Jake Paul se sumó básicamente ‘gateando’, algo que molestó a Tyson quien fiel a su estilo, arremetió con una potente bofetada en el rostro del joven boxeador de 27 años, dejando atónitos a todos en la ceremonia.

Eso sí, Paul no quedó tranquilo con lo sucedido y arremetió en los micrófonos asegurando que “ni lo he sentido, está enfadado. Es personal ahora, personal… ¡Debe morir!”.

Una antesala a lo que será el retorno de Mike Tyson a un cuadrilátero, algo que lo eleva al estatus de uno de los más grandes en la historia del boxeo mundial.

Cabe destacar que ambos se enfrentarán este viernes 15 de noviembre, a contar desde las 22:00 horas de Chile y el enfrentamiento será transmitido en vivo y en directo por la plataforma de streaming de Netflix.

MIKE TYSON HITS JAKE PAUL AT THE WEIGH IN #PaulTyson

—

LIVE ON NETFLIX

FRIDAY, NOVEMBER 15

8 PM ET | 5 PM PT pic.twitter.com/kFU40jVvk0

— Netflix (@netflix) November 15, 2024