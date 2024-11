Mike Tyson vuelve al cuadrilátero este viernes para enfrentar Jake Paul, 19 años después desde su última pelea profesional, evento que se vive con tensión luego de que ‘Iron’ le diera una cachetada al streamer durante el pesaje de rigor previo a la pelea.

A la tradicional instancia, ambos contrincantes llegaron acompañados de sus staff para poder medir sus pesos. Tyson arribó casi desnudo, solo con una especie de sunga, demostrando su físico a los 58 años.

Su rival, 31 años más joven que ‘Kid Dynamite’, también llegó con todo al pesaje. Jake Paul se sumó básicamente ‘gateando’, y en cuanto estuvo de pie, lo primero que sintió fue la mano derecha de Tyson impactando su cara.

En un principio, se habló de que el particular ingreso había motivado el golpe de ‘Iron Mike’, pero horas más tarde se confirmó la verdadera razón.

Según se pudo ver en algunos registros captados por fans y asistentes al pesaje, al momento de levantarse y enfrentar a Tyson, que usaba sólo calcetines, Jake Paul que venía con zapatillas, pisó los dedos del pie derecho del mítico boxeador.

Mike Tyson sintió el pisotón y desató la furia en forma de cachetada. Así fue el momento:

Seems like the reason Mike Tyson slapped Jake Paul is because he stepped on his foot

🎥 @MostVpromotions #Boxing #PaulTysonpic.twitter.com/so9AQdL4V8

— Championship Rounds (@ChampRDS) November 15, 2024