Este jueves 5 de septiembre comienza una nueva fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, destacando el enfrentamiento de Chile contra Argentina y Bolivia. Argentina lidera la tabla con 15 puntos, seguido de Uruguay con 13. Colombia está en el tercer lugar con 12 puntos. Los encuentros se transmitirán por distintos canales, con Bolivia vs. Venezuela y Chile vs. Argentina el jueves, y Uruguay vs. Paraguay, Brasil vs. Ecuador y Perú vs. Colombia el viernes. Chile enfrentará a Argentina el 5 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Monumental de Buenos Aires y luego a Bolivia el 10 de septiembre en el Estadio Nacional. La Roja ocupa el 8° puesto con 5 puntos, buscando mejorar su posición en estas eliminatorias.

Este jueves 5 de septiembre se da inicio a una nueva fecha de las eliminatorias sudamericanas de los equipos de la Conmebol de cara al Mundial 2026, ¿sabes cuál es la programación, quién juega contra quién, a qué hora y dónde ver los encuentros por TV y streaming o quién transmite?

Recordemos que se trata de la séptima jornada de las clasificatorias, en las que Chile se enfrentará vs. Argentina y Bolivia.

Además, entérate de cómo va la tabla general de las eliminatorias y qué resultados necesita La Roja para enmendar el rumbo al Mundial.

¿Cuál es la programación de las Eliminatorias?

En concreto, ese jueves 5 de septiembre se juegan los dos primeros partidos de la fecha 7 de las Clasificatorias Sudamericanas de la Conmebol, específicamente, Bolivia vs. Venezuela y Chile vs. Argentina.

El resto de los 3 partidos se jugarán el viernes 6 de septiembre: Uruguay vs. Paraguay, Brasil vs. Ecuador y Perú vs. Colombia.

¿Quién juega contra quién y dónde ver las Clasificatorias en vivo?

¿Quieres saber quién transmite los partidos de las eliminatorias? Eso depende, ya que algunos encuentros son exclusivos de una plataforma de streaming y otros de ciertos canales abiertos de TV.:

Jueves 5 de septiembre:

Bolivia vs. Venezuela 16:00 horas: Mega 2 y Mega GO.

Argentina vs. Chile 20:00 horas: Chilevision, ESPN y Disney+ Premium y Paramount+.

Viernes 6 de septiembre:

Uruguay vs. Paraguay 19:30 horas: Chilevisión, ESPN y Disney+ Premium.

Brasil vs. Ecuador 21:00 horas: Mega, Mega 2 y Mega GO.

Perú vs. Colombia 21:30 horas: Chilevisión, ESPN y Disney+ Premium.

¿Cómo va la tabla general de Eliminatorias Sudamericanas?

Transcurridas las 6 fechas de Clasificatorias de la Conmebol, Argentina, actual campeona del mundo, lidera la tabla general con 15 puntos: 5 ganados, un empate y ninguna derrota. Solo 2 puntos atrás (13) se ubica en el segundo lugar la selección de Uruguay, liderada por Marcelo Bielsa.

Por su parte, Colombia ocupa el tercer puesto con 12 unidades, seguido por Venezuela, Ecuador, Brasil y Paraguay desde la 4° a la 7° posición.

Chile vs. Argentina ¿Cómo llega La Roja?

Tras las dos derrotas en la última fecha de clasificatorias en noviembre del 2023, Ricardo Gareca asumió el mando y dirigió los últimos partidos de La Roja en la pasada Copa América 2024, donde firmó dos empates a 0 (contra Perú y Canadá) y una derrota por 1-0 (Argentina).

Con estos antecedentes, debes tener en cuenta que el próximo desafío de Chile será enfrentar a Argentina, actual selección campeona del mundo y de América. Este partido está programado para el próximo jueves 5 de septiembre en el Estadio Monumental de Buenos Aires, a las 20:00 horas de nuestro país.

Posteriormente, la selección chilena recibirá a Bolivia el martes 10 de septiembre en el Estadio Nacional, en Santiago, región Metropolitana, a las 18:00 horas.

Recordemos que en clasificatorias, los equipos de la Conmebol ya llevan 6 encuentros disputados, donde Chile marcha en el 8° puesto, con 3 derrotas, 2 empates, una victoria y 5 puntos.