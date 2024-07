Estudiar un idioma nuevo en el país donde éste es nativo es una oportunidad que pocos pueden permitirse. Ahora una institución sorteará 400 becas para viajar a Irlanda y aprender inglés.

Se trata de una iniciativa liderada por el instituto irlandés NED College, el cual dispondrá estas vacantes gratuitas para personas de Brasil, Costa Rica, Argentina, Uruguay, Paraguay, México, Panamá, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Chile.

¿Cómo postular? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Hasta cuándo hay plazo? Conoce todos los detalles a continuación.

La convocatoria que abrió NED College entrega una beca para estudiar inglés durante 6 meses en Irlanda, aunque los beneficiarios recibirán una visa por 8 meses con la habilitación para trabajar, por lo que podrán quedarse durante todo ese tiempo y realizar las actividades que deseen.

En su sitio web detallan que sin las becas, los cursos tienen un valor de 2.900 euros en el campus de Dublín y 2.400 euros en Limerick.

Ahora bien, del total de 400 becas disponibles para Chile y otros países latinoamericanos, solo algunas tienen cobertura gratuita completa.

Para que una persona pueda acceder a las becas, necesitará realizar una inscripción que cuenta con sus propias condiciones. El proceso de inscripción comenzó el pasado 22 de julio y culmina el 7 de agosto de 2024.

Quienes estén interesados, deben dirigirse al sitio web del instituto y completar el registro (pincha aquí). Allí deberán pagar un costo asociado al proceso, que es de 20 euros (unos $19.780 chilenos).

Tras completarlo, el 10 de agosto llegará un examen de inglés de 50 preguntas que deberán responder de forma obligatoria, puesto que el resultado obtenido en el cuestionario determina el porcentaje de descuento de la beca.

Y es que esta iniciativa solo cubre la totalidad o parte del costo del curso de inglés. En ese sentido, los beneficiarios pueden recibir un descuento del 100%, 50%, 40% y 30%. Conoce los requisitos a continuación:

-Tener ciudadanía chilena, brasileña, costarricense, argentina, uruguaya, paraguaya, mexicana, panameña, salvadoreña, guatemalteca o nicaragüense.

-Tener 18 años o más a la fecha de viajar.

-No tener restricciones de entrada en Europa.

-No tener vínculos familiares directos o indirectos con socios y/o directores de NED College o con sus empleados.

-No estar inscrito, ni ser un estudiante actual en NED College. Incluyendo estudiantes internacionales y estudiantes en renovación de visa.