WhatsApp, la popular plataforma de mensajería instantánea de Meta, ha introducido una nueva función que permite a los usuarios organizar eventos directamente a través de los chats grupales.

Esta herramienta facilita la planificación de encuentros, la confirmación de detalles y el seguimiento de la asistencia, mejorando significativamente la experiencia de uso para quienes necesitan coordinar reuniones con amigos o compañeros de trabajo.

new feature just dropped: Events in groups 🤩

you can now plan events, confirm details, and track RSVPs right in the group chat

— WhatsApp (@WhatsApp) June 27, 2024