Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La fase de grupos de la Eurocopa 2024 llegó a su fin, dejando solo 16 equipos en competencia para los octavos de final que se jugarán este fin de semana. Tras una pausa de dos días, el torneo regresará el sábado 29 de junio con emocionantes enfrentamientos. Los cruces definidos son: Suiza vs. Italia, Alemania vs. Dinamarca, Inglaterra vs. Eslovaquia, España vs. Georgia, Francia vs. Bélgica, Portugal vs. Eslovenia, Rumanía vs. Países Bajos, y Austria vs. Turquía, todos con fechas y horarios establecidos para los próximos días.