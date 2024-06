Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La nueva temporada de Pretty Little Liars: Escuela de Verano se suma al catálogo de Max, ofreciendo giros inesperados y personajes enigmáticos para los espectadores. Mientras que la serie aborda el misterio y suspenso, otras propuestas como La Escalera, basada en un caso real de asesinato, Izombie, que sigue a una doctora-zombi resolviendo crímenes, The Flight Attendant, con una azafata involucrada en un misterioso asesinato, The Outsider, inspirada en una novela de Stephen King, y The Undoing, que muestra la vida perfecta de una terapeuta desmoronándose por secretos y engaños, brindan a los fans opciones para maratonear durante el fin de semana. Los espectadores podrán disfrutar de tramas intensas y enredos emocionantes en estas series de thriller y suspenso.