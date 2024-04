Instagram limita el contenido político que ves de forma predeterminada: así lo puedes desactivar

Hace un par de semanas, miles de usuarios de Instagram comenzaron a alertar sobre la desaparición de publicaciones políticas en su sección de Inicio.

Las quejas comenzaron a proliferar e inundar portales y redes sociales como X, sobre todo en el contexto del proceso eleccionario que se avecina en Estados Unidos o las movilizaciones que piden un alto al fuego en Gaza.

Torn between legitimately not wanting political content in my feed and not trusting Instagram to label things it doesn’t like as “political content” to hide it from me pic.twitter.com/ha2rDtHh6e

— Austen Allred (@Austen) March 26, 2024