Esta semana se publicó la lista de nominados para la Gala Crack 2023, que premia a los mejores jugadores, atajadas, goles, entrenador y todo lo que rodea al campeonato de fútbol nacional.

El evento es organizado por el canal TNT Sports, la ANFP, el Sifup y el Círculo de Periodistas Deportivos, quienes votan junto a los hinchas y los capitanes de cada equipo profesional.

Los nominados resulten ganadores de las distintas categorías de la Gala Crack Easy 2023, conocerán el resultado de las votaciones el próximo 11 de diciembre a través de las pantallas de TNT Sports.

En tanto, quienes quieran emitir su voto, lo pueden hacer por medio de la página web oficial, a la que puedes acceder HACIENDO CLIC AQUÍ.

El plazo para elegir a lo mejor del fútbol nacional comenzó el pasado 27 de noviembre y se extiende hasta el próximo miércoles 6 de diciembre.

Además, este año se sumarán el mejor once del fútbol profesional femenino, el futbolista más destacado de Segunda División, Premio Leyenda y un gran retorno sorpresa como parte del show.

Cristóbal Campos (Universidad De Chile Vs Curicó)

Franco Torgnascioli (Everton Vs Colo Colo)

Nelson Espinoza (Copiapó Vs Universidad De Chile)

Sebastián Pérez (Unión Española Vs Copiapó)

Tomás Ahumada (Audax Italiano Vs Universidad Católica)