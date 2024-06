Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Seis candidatos a la presidencia de Estados Unidos para las elecciones del 2024, incluyendo figuras como Cornel West, Jill Stein, Chase Oliver y Robert F. Kennedy Jr., buscan llegar a la Oficina Oval el próximo noviembre. Sin embargo, no participaron en el debate televisivo de CNN al no alcanzar el requisito del 15 % de apoyo en encuestas nacionales. Detalles sobre las propuestas de los candidatos, como West que plantea recortes en gasto militar y el Green New Deal, Stein con énfasis en agenda pro-trabajador y cambio climático, Oliver, un libertario contrario a las acciones de EE. UU. en conflictos internacionales y Kennedy Jr., conocido por su postura antivacunas.