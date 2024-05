Queda poco para el inicio de la Copa América 2024, que se disputará en Estados Unidos, ¿sabes cuándo son los partidos, en qué fecha juega Chile, contra quién, cómo están conformados los grupos y dónde verlo por televisión en Chile y qué canal lo transmite?

Recordemos que el torneo continental más antiguo del mundo reúne a los 10 equipos de la Conmebol más 6 otros elencos invitados desde otros países de centro y Norteamérica (Concacaf).

La edición 2024 (48°) de la Copa América se disputará desde el 20 de junio próximo, hasta el 14 de julio en 14 ciudades diferentes de Estados Unidos.

En esta oportunidad, Argentina quiere ratificar su título logrado en la última Copa en Brasil en el 2021 y su chapa de campeones del mundo, luego de Qatar 2022.

Equipos de la Conmebol para la Copa América 2024:

Equipos de la Concacaf:

En tanto, los grupos de la Copa América se sortearon en diciembre del año pasado, y quedaron de la siguiente manera:

Chile debuta contra Perú en la primera fecha del grupo A de la Copa América 2024, luego se enfrentará a Argentina y cerrará ante Canadá.

– 21 de junio a las 20:00 horas: Chile vs. Perú en el AT&T Stadium, Arlington.

– 25 de junio a las 21:00 horas: Chile vs. Argentina en el MetLife Stadium, East Rutherford.

– 29 de junio a las 20:00 horas: Chile vs. Canadá en el Exploria Stadium, Orlando