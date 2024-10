Ejercicio ideal para primavera: beneficios del trekking y consejos para practicarlo de forma segura

Visitas:

El trekking o senderismo proporciona múltiples beneficios para la salud, ofreciendo un entrenamiento más prolongado que las simples caminatas, y fortaleciendo tanto el sistema cardiovascular y pulmonar como la musculatura. Sin embargo, es importante preocuparnos por la seguridad al planificar una salida, previniendo los potenciales riesgos.

La primavera es una de las mejores épocas para practicar trekking o senderismo gracias a que el clima está más agradable, sin llegar a las altas temperaturas que nos podemos encontrar en verano.

Esta actividad gana cada vez más adeptos entre quienes quieren conectar más con la naturaleza y hacerlo en comunidad, pues es un ejercicio que se realiza principalmente en grupos.

Asimismo, se destaca por traer múltiples beneficios a la salud, siendo posible que personas de múltiples edades lo practiquen, dependiendo del sendero o cerro que decidan recorrer.

Beneficios del trekking

Paula Illesca, profesora de Educación Física y yoga del IST (Instituto de Seguridad del Trabajo), explica que el trekking beneficia especialmente a los sistemas cardiovascular y pulmonar. Esto es similar a los efectos que nos entregan las caminatas, pero, en este caso, el entrenamiento dura un tiempo más prolongado.

Además, ayuda a fortalecer la musculatura, ya que nos obliga a escalar o bajar terrenos cuya altura va variando paulatinamente, aumentando la exigencia del ejercicio con respecto a una caminata sobre un terreno plano.

En ese sentido, si se escoge un sendero de baja dificultad, puede tratarse de un ejercicio de bajo impacto en las articulaciones, dado que el recorrido se realiza caminando y no corriendo. Esto es una ventaja para familias con personas muy jóvenes o de mayor edad, y que quieren hacer del trekking su panorama para las vacaciones.

Consejos para practicar senderismo de forma segura

Si bien el trekking puede ser un ejercicio beneficioso para toda la familia, también puede conllevar varios riesgos, como todo tipo de actividades al aire libre.

Paula Illesca apunta que, en primer lugar, es importante realizarlo siempre en grupo y no en solitario: “No se recomienda hacer trekking en solitario porque, en algunos cerros, los senderos no están muy claros y es muy probable que la persona se pueda perder, sobre todo si no es experto o está iniciándose. Siempre tiene que ser por lo menos de a dos personas. Además, un deporte que es compartido en grupo es mucho más entretenido”.

Para estar aún más seguro, la experta del IST aconseja tener un guía que conozca el sendero que van a recorrer y que sepa cómo reaccionar ante cualquier emergencia.

“Otra cosa importante es sí o sí llevar agua suficiente para poder hidratarse constantemente porque, como es un deporte que generalmente dura muchas horas, van a necesitar el agua suficiente para mantenerse hidratados”, añade.

Igualmente, la Profesora de Educación Física del IST aconseja llevar abundante comida, incluso si no planean quedarse a dormir al aire libre, ya que puede existir el riesgo de que se pierdan y se demoren mucho más de lo esperado.

Y deberían llevar, por esa misma razón, una manta térmica de supervivencia. Estos productos son económicos, de tamaño pequeño y pueden salvarte de la hipotermia, en el peor de los casos.

En cuanto a la vestimenta, el calzado es muy importante porque no sirve cualquiera zapato: tienes que usar zapatillas específicamente diseñadas para trekking, o puede aumentar tu riesgo de sufrir lesiones físicas.

En cuanto a la vestimenta, “la recomendación siempre es ir con ropa manga larga, tanto para arriba como los pantalones, para evitar que el sol nos queme. Y usar siempre un gorro. Puede ser un jockey con visera o del tipo 360°, que también tapan las orejas y la zona superior del cuello”.

A todo eso puedes sumar un bastón para trekking que “sirven para generar fuerza los brazos, para ayudarte a subir y bajar, y contribuyen al equilibrio», afirma Illesca.