Beber agua caliente con limón ha sido promocionado como una bebida saludable con múltiples beneficios, desde quemar calorías hasta mejorar la digestión y la inmunidad. Sin embargo, expertos revelan que no existen pruebas científicas que respalden estas afirmaciones. Aunque la hidratación es importante, se puede lograr con cualquier tipo de agua, no exclusivamente con agua con limón. Además, no hay evidencia sólida de que esta bebida acelere el metabolismo o ayude directamente a perder peso. Aunque el agua con limón puede ser una opción saludable y un sustituto de bebidas azucaradas, no cumple con todas las expectativas que se le atribuyen en redes sociales.