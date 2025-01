Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La piña podría ser la solución natural para conciliar el sueño, ya que contiene melatonina, una sustancia clave para regular el ciclo de descanso. Rica en vitamina C, potasio, magnesio y antioxidantes, la piña no solo promueve la producción de melatonina, sino que también aporta otros beneficios para la salud. Estudios han demostrado que consumirla aumenta significativamente los niveles de esta hormona, facilitando el sueño. Sin embargo, se advierte sobre el exceso de melatonina, ya que su consumo a largo plazo aún no está completamente investigado. Recomendaciones como mantener horarios regulares de sueño y crear rutinas relajantes son clave para un descanso óptimo.