La odontóloga y académica de la Universidad del Desarrollo, Loreto Ortiz, desmiente mitos sobre el cepillado dental, explicando que los cepillos de dientes deben tener filamentos suaves para llegar a todos los rincones y evitar dañar las encías, recomendando cambiarlos cuando los filamentos estén doblados. Destaca que cepillarse con fuerza no es mejor y que no hay un tiempo determinado de duración para un cepillo, sino que se debe evaluar constantemente. En cuanto a la frecuencia del cepillado, aconseja hacerlo al menos tres o cuatro veces al día para mantener bacterias controladas. Recomienda cepillarse antes y después del desayuno, enfatizando la importancia de una correcta higiene bucal desde la infancia. Además, aclara que el uso del hilo dental y enjuague bucal complementan, pero no suplen, el cepillado de dientes. Finalmente, destaca que el sangrado de encías indica inflamación y la importancia de corregirla para mantener una correcta higiene dental.