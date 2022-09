El chocolate se ha posicionado a tal punto como un alimento que encanta a muchos que cada 13 de septiembre se celebra su día a nivel internacional. Lo que pocos saben es que a pesar de ser estigmatizado como una golosina, cuando este se consume de la forma adecuada puede ofrecer muchos beneficios.

Desde funcionar como un antidepresivo natural hasta reforzar el sistema inmunológico, este derivado del cacao puede favorecer varias dimensiones del organismo, según distintas expertas en nutrición.

¿Cuál tipo de formato es el más adecuado?

De acuerdo a Carla Novoa, nutricionista de Clínica Los Carrera, el formato ideal de consumo de chocolate es cuando el producto está fabricado con sobre el 60% o 70% de cacao natural.

La nutricionista de Clínica Dávila Vespucio, Paulina Mella, detalla que esto se debe a que “al contener harto cacao hay menos cantidad de azúcar y menos cantidad de leche”, lo que lo hace más saludable.

A su vez, la profesional de Clínica Los Carrera, aconseja que es ideal moderar el consumo, siempre dentro de una dieta equilibrada y eligiendo un chocolate con cacao de calidad.

Beneficios del chocolate Si se mantienen las directrices entregadas por las especialistas, los beneficios de este producto pueden ser muy provechosos en distintas dimensiones del organismo. Según explica Novoa, algunos de ellos son: – Poderoso antioxidante

– Mejora la memoria

– Mantiene sano el corazón

– Alivia el estrés

– Antidepresivo natural

– En algunos casos, ayuda a la salud de la piel

– Combate la fatiga

– Ayuda a la circulación sanguínea

– Puede saciar el hambre y reducir la ansiedad

– Es una fuente de energía perfecta para deportistas

– Evita la anemia

– Refuerza el sistema inmunológico

– Ayuda a mejorar la capacidad de concentración Los beneficios del chocolate se deben a que es un alimento con varios nutrientes y minerales esenciales. Por ello, su cantidad de hierro puede ayudar a personas con anemia y su contenido en magnesio en entregar energía física.

Porciones y contraindicaciones

No obstante, como han indicado las especialistas, a pesar de ser un producto con varios beneficios para la salud, no se debe abusar en su consumo. Por ello, la cantidad adecuada de chocolate que se puede comer, sin caer en efectos adversos, no debería superar los 30 gramos.

Sobre la frecuencia, si este contiene azúcar y/o leche no debe ingerirse más de 30 grs tres veces a la semana, en el caso de ser una variedad de chocolate con mayor porcentaje de cacao, este se puede consumir una vez al día todos los días, a la vez que se complementa con una dieta saludable.

Por su parte, Mella, recomienda que el consumo de este producto sea siempre por el gusto de comerlo y no por “necesitarlo”. “Cuando pasamos muchas horas entre una comida y otra, el organismo tiene hambre, entonces cuando este manda muchas señales y no es escuchado, después pide comer directamente algo dulce”, explica.

En consecuencia, aclara, lo saludable es comer chocolate por gusto y no por la necesidad que fabrica el cuerpo, ya que si se consume de esta manera, la ingesta puede ser perjudicial.

En tanto, para las personas con diabetes y enfermedades renales está totalmente contraindicado, al igual que cuando hay problemas de estreñimiento, afirma Carolina Pizarro, nutricionista de Vidaintegra.