A raíz de las restricciones sanitarias y medidas de aislamiento para la prevención del covid-19, las consultas médicas para diagnosticar y tratar el cáncer de mama se han disminuido este 2020.

Las cifras resultan alarmantes al considerar que para el próximo 2021 las medidas de autocuidado deben continuar, por lo que hay cada vez más personas alejadas de sus temas de salud.

A su vez, un posible rebrote del coronavirus podría extender en mayor medida la distancia temporal entre los diagnósticos y tratamientos para quienes padecen este u otros tipo de cáncer.

“Los clínicos deben aprender cómo manejar los riesgos para que los diagnósticos y tratamientos no sean evitados, aunque haya una pandemia importante”, señaló Michel Coleman, profesor de Epidemiología y Estadísticas Vitales de London School of Hygiene and Tropical Medicine.

En el marco de dicha preocupación se realizó un seminario organizado por la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF) denominado: Cáncer secuelas de la pandemia que no pueden esperar. En la instancia también se analizaron los inconvenientes producto de la contingencia que han afectado el tratamiento de complicaciones de vejiga, colon, recto, pulmón, cuello uterino y cabeza y cuello.

Un retraso de cuatro semanas puede ser asociado a riesgo de muerte para los pacientes, al impedir las tres principales modalidades de tratamiento: cirugía, tratamiento sistémico y radioterapia.

En Chile, el principal motivo para no acudir a un médico es el miedo al contagio del covid-19, al menos para un 60% de pacientes. A dicha razón le sigue la suspensión de horas médicas ha afectado en un 15% para nuevos problemas de salud y 30% para problemas de salud crónicos. Cabe destacar que la situación afecta en mayor grado a personas de menor nivel socioeconómico, específicamente un 48,3% hogares del primer quintil versus 20,3% hogares del quinto quintil, según el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

225 mil mujeres han dejado de realizarse controles preventivos esenciales como Mamografías y Papanicolau en el contexto de pandemia, solo en el sector privado, según expuso Cristóbal Cuadrado, profesor asistente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile.

Adicionalmente, 189.733 personas no han accedido a exámenes diagnósticos esenciales para la prevención, diagnóstico y tratamiento precoz de cánceres frecuentes en la población chilena, como el cáncer gástrico o el cáncer colorrectal, y la mayor parte de ellas, son mujeres.

El seminario está disponible para ser visto en el siguiente enlace, donde el panel de expertos expuso sus preocupaciones ante cómo se han desarrollado las consultas y tratamientos de distintos tipos de cáncer a raíz de la situación sanitaria actual.