También dice que si la coalición no pasa al balotaje, considerarán apoyar a Gabriel Boric y que no está de acuerdo con un cuarto retiro, porque afecta el futuro de las pensiones.

La presidenciable del PS y el PPD, Paula Narváez, está hoy contenta y eso se nota. Fue aceptada su repetida propuesta de realizar una consulta ciudadana abierta para definir al candidato presidencial único de Unidad Constituyente (UC), coalición en la que milita.

La oficialización este viernes como abanderada de la DC, de la senadora Yasna Provoste, más la decisión de realizar Primarias, abrió un camino corto, de menos de un mes, para conocer el nombre de la opción única de la UC que llegará a noviembre, entre la presidenta del Senado, la propia Narváez y la carta radical, Carlos Maldonado.

Narváez, en entrevista con la Unidad de Investigación de BioBioChile, asegura que aprovechará al máximo el tiempo para potenciar su llegada a la gente, dice que tiene una desventaja por no ocupar un cargo público, como es el caso de Yasna Provoste, pero suma la ventaja de contar con un programa ya definido, afirma.

También habla sobre un eventual apoyo a Gabriel Boric, si la Unidad Constituyente no llega al balotaje y que no está de acuerdo con el cuarto retiro, ya que afectará el futuro de las pensiones y que el Estado debe responder frente a la necesidad de la ciudadanía.

La exministra de Bachelet apunta además a los sondeos, que posicionan mejor a Yasna Provoste, a las cuales les resta validez y señala que “si fuera por las encuestas, habríamos tenido a Pamela Jiles de Presidenta o Jadue y Lavín habrían ganado”.

Conformidad

-¿Qué le pareció la decisión de ir a primarias? Era algo que usted había planteado…

Se nos agotó el tiempo, por tanto, los hechos ocurridos hoy (viernes), que la candidata de la DC, Yasna Provoste, haya confirmado su candidatura y que, en la tarde, los partidos acordaran realizar Primarias convencionales, nos parecen buenas noticias para nuestro sector, vamos a ofrecerle al país una competencia transparente, de cara a la ciudadanía, para la definición de una candidatura única, para la elección presidencial…

-En menos de un mes, ¿cómo se puede plantear diferencias con las otras candidaturas en ese lapso?

Todo es desafiante y, sin lugar a dudas, en un escenario que no es el óptimo, pero es mejor que haber tomado una decisión entre cuatro paredes. Tenemos que usar este tiempo, muy ajustadito, para poder difundir nuestras ideas. En nuestro caso, tenemos la ventaja es que hay un programa listo, por lo tanto, es cosa de sentarnos a conversar en los debates, cuando los hagamos, y cómo a partir de eso, damos a conocer nuestras ideas al país…

-Por haber oficializado su candidatura antes que Yasna Provoste, ¿considera que tiene una ventaja?

Todo lo contrario, más bien todos los analistas han señalado que yo tengo más bien desventajas. Eso, más bien creo que no es una situación real. Estamos en condiciones de competir, por distintas razones, en situaciones relativas, yo no tengo la ventaja de tener un cargo público, la visibilidad pública, tengo dificultad de conocimiento aún. Entonces, creo que nos nivelamos en las ventajas y desventajas, lo importante es poder competir y hacer el debate de ideas que se necesita.

-¿Cuáles son las diferencias entre su candidatura y la senadora Provoste?

Podemos tener muchas coincidencias, pero primero vamos a tener que conocer cuáles son los planteamientos de la candidata de la DC para poder establecer esas diferencias. Por lo pronto, lo que sí puedo decir son mis definiciones, que están claras, en materia de nuestro programa.

-¿Cómo cuáles?

En reconstrucción después de la pandemia, de protección social, para la construcción de un estado social y democrático de derechos, en términos de garantías de derechos sociales, cómo vamos a modificar el modelo de desarrollo, a uno económico inclusivo. Somos una candidatura feminista, que no tiene ningún tipo de vacilación en derechos de las mujeres, una profunda vocación regionalista, descentralizadora e inclusiva de toda nuestra diversidad. Todo eso en un marco de equilibrio medioambiental, tan necesario ahora. Una vez que conozcamos los puntos de la candidata de la DC, podemos debatir y ver cuáles son las diferencias…

Ventaja al liderar el Senado

-Sobre el cargo que ejerce Yasna Provoste como presidenta del Senado, ¿comparte la idea de que debe dejarlo para enfrentar su carrera presidencial?

Esa definición le corresponde a ella y al Senado. Los senadores votan para la elección de la presidencia de la instancia, no me voy a inmiscuir, depende de ellos absolutamente…

-Pero, en ese esquema, usted lo señala, hay una ventaja

Pero, yo lo señalo en términos de una descripción de la situación, digo que es objetivamente una diferencia clara. Pero, la definición de continuar o no en el cargo de la presidencia del Senado, ella tendrá que resolver…

-Y la reunión de parlamentarios del PPD con Yasna Provoste, ¿está superada respecto de su candidatura, ellos van a trabajar con usted?

El PPD ha ratificado el apoyo a mi candidatura a partir de un comunicado oficial que entregó la mesa directiva del partido hace unos días atrás, a propósito de un planteamiento distinto de algunos parlamentarios, por lo tanto, eso y darme cuenta que en la base, en el territorio, está el PPD trabajando para esta candidatura, por cierto, pienso que el PPD está acá. Mientras eso suceda sigo entendiendo que el PPD está tras mi candidatura.

¿La cocina?

-¿Considera que le hace bien a la Unidad Constituyente que la senadora Yasna Provoste llegue a esa elección convencional con el antecedente de una primaria en la DC, que la ganó Ximena Rincón y quien fue bajada en favor de la presidenta del Senado?

Ese es un tema de absoluto debate interno de la DC. Ellos han tomado ese tipo de decisiones y le corresponde a ese partido hacer las evaluaciones al respecto. También, en el marco del cuidado de este pacto político, es importante respetar las definiciones internas de los partidos.

-Al parecer, igual hay una sensación en la ciudadanía que este tipo de acciones no le hacen bien a la política, donde se habla de “la cocina” que aparece de nuevo, como un término peyorativo, ¿lo ve de esa manera?

Claramente no es un escenario ideal, lo que ahí ha sucedido. Reafirma muchas de las críticas que la ciudadanía tiene respecto de las decisiones y cómo las toman los partidos políticos. Por eso mismo, la misma gente evalúa y toma decisiones a través de un voto y por eso es tan importante concursar y hacer estos procesos de cara a ellos, para que evalúen y digan, en función de todos esos antecedentes, quien quiere que sea su candidato/a, justamente por eso.

Competencia Boric

-Si gana la primaria, se enfrentaría con Gabriel Boric en primera vuelta, ¿Cómo analiza esa competencia, considera que hay más similitudes que diferencias?

Es una competencia interesante, en la medida que el país ha mostrado una absoluta necesidad de transformaciones, en términos de ideas que puedan luego gobernar el país. Pone mucho foco en lo que es la izquierda. Obviamente, tenemos miradas distintas. Probablemente con el candidato del FA y el PC, que es Gabriel Boric, tenemos muchos objetivos y anhelos, pero eso hay que operativizarlo.

-¿Podría explicar ese punto?

Es ¿cómo vamos a hacer lo que estamos diciendo que vamos a hacer? No basta solo con el sueño, sino que es necesario saber cómo vamos a hacerlo un instrumento más práctico. En eso tenemos una base de experiencia y una capacidad de gobernar demostrada más allá de los errores y aciertos que hemos cometido. Indudablemente, hay una capacidad de nuestro sector político de estar comprometido con los cambios profundos que Chile necesita, agudos y profundos. Estos no pueden ser a medias tintas, tienen que ser cambios profundos, pero al mismo con la gobernabilidad necesaria, porque Chile necesita también recuperar cierta tranquilidad y calma para hacer esos cambios. Con fuerza, pero también con templanza.

-Desde el PC afirmaron que cualquiera sea el candidato de la UC, en el caso de que Boric no pase a segunda vuelta, ellos votarán por el presidenciable opositor a la derecha, ¿piensan similar en su sector, sería así en el caso inverso, votarían por Boric?

Lo más relevante es que el país vuelva a tener un proyecto de transformaciones profundas que se haga cargo de las desigualdades, eso no lo encarna la derecha. No lo encarna Sebastián Sichel, que es el candidato de Piñera, que es la continuidad de este gobierno, y menos lo encarnaría José Antonio Kast. Por lo que creemos que en el marco de una segunda vuelta la oposición tiene que converger, porque necesitamos una unidad necesaria para derrotar a la derecha, pero sobre todo para hacer los cambios que Chile requiere. Vamos a trabajar con todo para que seamos nosotros, los que estemos en esa segunda vuelta.

-Entonces, ¿Boric sería el candidato de la Unidad Constituyente?, él estuvo sentado con usted tomando once, ¿sería así?

Sí, pero he señalado que no es en una once donde se define la política de alianzas, se define, finalmente, en ideas que compartimos y, de cara a una segunda vuelta, no veo dificultad en poder converger en un apoyo en esa instancia, pero aún no estamos en ese punto, estamos antes. Tenemos que ir construyendo, etapa por etapa, esta carrera presidencial. Por ahora, concentrarnos en esta primaria convencional de la Unidad Constituyente.

Encuestas invalidadas

-Ganan Sichel y Boric, por sobre Jadue y Lavín, quienes lideraban encuestas, ¿espera que pase lo mismo con usted en la primaria, ya que aparece mejor posicionada Yasna Provoste, y por qué?

Usted mismo lo responde, por la validez de las encuestas. Las encuestas son instrumentos, uno las mira, pero no puede guiarse como un mecanismo de decisión política, porque si fuera por encuestas, habríamos tenido a Pamela Jiles de Presidenta, habríamos tenido el triunfo de Jadue o Lavín, y otros tantos que ocurrieron en gobernadores y constituyentes. En fin, las encuestas no le han achuntado a ni una en ninguno de los procesos electorales. Pero, eso no significa que no tenga claro que hay un escenario desafiante. Lo que menos creo que esto es fácil, es muy complicado y, por lo tanto, debo trabajar con mucha dedicación para que en un muy corto tiempo pueda optimizar mi llegada a las personas, para que voten por mí.

-Pero, ¿cómo se logra eso en tan poco tiempo, más en este periodo de pandemia?

Haremos el máximo esfuerzo como lo hemos hecho hasta ahora. Estoy todo el día en terreno, saliendo mucho, contacto con medios de comunicación, son las formas de darnos a conocer. Obviamente, voy a hablar de ideas, más que estás dinámicas de políticas que a la gente le aburren de sobremanera.

-El apoyo que le dio Michelle Bachelet ¿será clave en lo que se viene?

Me siento muy agradecida que la Presidenta Bachelet haya, en su momento, firmado esa carta de apoyo de las mujeres para que yo haya podido competir, en ese momento, al interior de mi partido. Mi participación en el gobierno de la Presidenta Bachelet forma parte de mi historia, de lo cual me siento tremendamente orgullosa, pero hoy el país cambió. Son muchos más factores los que determinan una elección, lo más relevante son las ideas para el país, una propuesta serie y responsable y los equipos de trabajo, que son fundamentales. No estoy sola, hay mucha gente detrás de esta candidatura, muchos independientes, de regiones, hay una mirada distinta y esos son factores determinantes de esta elección.

Ampliación del IFE y cuarto retiro

-Se discute un cuarto retiro y una extensión del IFE para diciembre, ¿está de acuerdo con el cuarto retiro?

Estoy de acuerdo con que el IFE se pueda extender, porque de hecho yo, con Ximena Rincón, planteamos una renta básica universal de emergencia de por lo menos 600 mil pesos y nos salieron a hacer como “capotera”, en realidad teníamos la razón. Después se avanzó hacia el IFE universal y nosotros habíamos planteado que era necesario evaluar hacerlo hasta diciembre. Así que considero que las familias necesitan certezas, la situación económica es inestable…

-Pero, un cuarto retiro para usted, ¿no es lo adecuado?

Lo que pasa es que si seguimos fragilizando los recursos para el futuro de las pensiones de trabajadores/as eso significa hipotecarles también el futuro a ellos. Eso es un gasto que en algún momento tiene que llegar. Por lo tanto, creo que no es la vía seria de seguir fragilizando a los trabajadores, aquí hay que echar mano a los recursos públicos porque no queda otra…

-¿Está de acuerdo con que los parlamentarios discutan esto en medio de un periodo de reelección de sus cargos y que podrían aprovechar el momento con una aprobación del cuarto retiro?

Es una pena que esto coincida con un ciclo político electoral, porque claramente se desvirtúan muchas decisiones. Aquí, hay que tener temple, fortaleza y responsabilidades para tomar decisiones. A veces son poco populares, pero ahí se mide la capacidad de liderazgo responsable, el cual señala que hoy se requiere más apoyo directo del Estado, suficientemente robustos, para que las familias estén más tranquilas, y no necesiten un cuarto retiro.

concluye Narváez.