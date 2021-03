Más de una semana tomado lleva el Fundo Los Aromos en Lautaro, región de la Araucanía. Según la familia propietaria del predio, la ocupación se concretó luego de más de un mes de amenazas por parte de una comunidad mapuche vecina.

En conversación con Expreso Bío Bío, el agricultor Juan Pablo Bahamonde detalló la cronología de los hechos y acusó la poca ayuda que han recibido como familia por parte del Gobierno en la zona y la policía.

Así, afirmó que “la reacción de la autoridad hoy día es prácticamente nula, por no decir nula. Nosotros seguimos todos los conductos regulares, haciendo las denuncias en Carabineros y visualizando el problema nuestro. Yo traté de comunicarme con entes de Gobierno, y con algunos tuve buena acogida”, sin embargo, recalcó que no se llegó a ninguna solución.

Actualmente el fundo se encuentra tomado y el agricultor dijo recibir llamadas de la comunidad diciendo que quieren negociar “a la fuerza” con la familia. Por ejemplo, dejarlos trabajar pero “siempre y cuando les demos parte de nuestra cosecha al final del proceso, entonces finalmente se vuelve una pesadilla“.

Cronología de la toma

“A mediados de febrero cuando se estaban tomando todos los fundos desde Lautaro hacia el Oriente, veíamos que todos los días era un fundo nuevo y cada vez se acercaba más a nosotros“, relató Bahamonde, quien dijo que en ese entonces se comunicó con personal de inteligencia de Carabineros donde pidió información respecto a la situación.

“Se nos indica que el predio nuestro no estaba dentro de los planes de recuperación de tierra, lo que yo encontré que era una aspirina del minuto”, señaló y continuó, “no obstante a eso, nosotros tomamos la decisión de sacar a mis padres”, quienes vivían hace ya tres años en el campo. Además, empezaron a trasladar algunas de sus pertenencias a la ciudad, para resguardarlas.

“El día 28 amanece nuestro predio lleno de pancartas y banderas alusivas al conflicto mapuche”, detalló. De acuerdo al agricultor, ese mismo día denunciaron el hecho.

“El día 1 (de marzo) es cuando parte toda la pesadilla en pleno, cuando nos van a decir y a preguntar si estábamos en la condición de vender nuestro predio, dijimos que no porque sabíamos que nuestro terreno no era mapuche”, comentó y dijo que señalaron que estaban conscientes de lo que estaban viviendo muchos agricultores de la zona.

“Si hay que negociar a la fuerza, sí, estábamos dispuestos, siempre y cuando fuera con Conadi y la comunidad”, contó. Sin embargo, dijo que “dicho esto la conversación cambio álgidamente”.

A la familia le dijeron que tenían 20 días para “sacar las cosas” y que cumplida esa cantidad de tiempo, ellos volverían a tomarse el fundo y que si era necesario, iban a quemarlo.

Dicho y hecho, el 20 de marzo el grupo ocupó el predio, lugar al que hoy Bahamonde aseguró no pueden acercarse, “porque salen a corretearnos”.

Según información que ha logrado recolectar el propietario, no hay personas en el interior del recinto, pero “empezaron a ingresar animales de ellos”.

“No hay voluntad política”

De acuerdo al entrevistado, la comunidad ya llevaba 25 años viviendo junto a la familia. De hecho afirmó que “nosotros jamás habíamos tenido problemas con ellos” y detalló que a ella se han sumado personas que “vienen de afuera”.

“Cuando fue la toma del campo (…) yo empecé a moverme para que me pudiesen ayudar, me entregaron el contacto de Pablo Urquizar, el nuevo coordinador de la Macrozona Sur, yo lo llamo y me dice que me va a derivar (…) y nada, palabras de buena crianza pero están todos al tanto pero nadie hace nada”, sostuvo.

Comentó que lo citaron a una reunión el lunes 22, pero lo dejaron “plantado”. El martes, dijo que ocurrió lo mismo, “y el miércoles no quise seguir insistiendo”, culminó.

Según Bahamonde “no hay una voluntad política para solucionar el problema”, ya que es algo común en la zona, sin embargo, no hay soluciones.

Comentó que justamente en el sector hay temor entre los vecinos “porque no saben lo que se viene”. Finalmente aseguró que algunas personas le dijeron que no se alarmara si algo les pasaba en Temuco.

Escucha la entrevista completa aquí: