El seremi de Salud del Bío Bío, Héctor Muñoz, se refirió a la suspensión de los permisos individuales para fines de semana y feriados, explicando las implicancias específicas de la medida.

En conversación con Radio Bío Bío, definió la determinación es “estricta”, acotando que “va a funcionar todo lo que es por sistema de delivery, de reparto, y eso es una medida muy estricta”.

Consultado sobre qué ocurrirá con los locales comerciales en barrios de la zona, apuntó que “acá la restricción no es al comercio en general, es a la movilidad de las personas, para que no usen el permiso único temporal (…) Si hay locales esenciales o cualquier comercio -ya sea de barrio o cualquier comercio- que tenga algún sistema de reparto, obviamente va a poder funcionar, pero aquí el propósito de esto es que las personas se queden en sus casas”.

“Por lo tanto, el comercio esencial que abra solamente va a poder trabajar con un sistema de reparto, y claramente las ferias libres no tienen un sistema de reparto en la región, la idea es que ellas puedan funcionar durante la semana y que las personas vayan a comprar”, expuso.

En ese sentido, agregó que “hay comercios que no tienen sistema de reparto, que lamentablemente no van a ir personas a comprar porque no hay permisos temporales, por lo tanto van a tener que cerrar y eso es algo que es duro, difícil, pero la situación sanitaria así lo amerita”.

En esa línea, afirmó que la idea es que las personas “se programen durante esta semana, y que de aquí al viernes tengan todos los elementos esenciales, alimentación, para poder estar sábado y domingo principalmente en sus casas”.

“Nosotros le pedimos a las personas que nos ayuden en esta medida, en el sentido de que jueves y viernes no vayan a aglomerarse a los supermercados, que se programen entre hoy día y el viernes”, solicitó el titular de la cartera de Salud, esto con el objetivo de tener “un fin de semana con la restricción completa de la movilidad”.

Respecto al cierre de locales comerciales de lunes a viernes, Héctor Muñoz apuntó que “el comercio cierra a las 20:00 horas. Lo que nosotros hicimos esta semana, y que viene justo en línea con lo que se anunció hoy día, nosotros cambiamos las fiscalizaciones nuestras, estos controles que generaban una demora en la movilidad de las personas, lo estamos haciendo hasta las dos y media de la tarde, y después en la tarde estamos fiscalizando dentro de las poblaciones”.

Asimismo, manifestó que “el sábado y el domingo va a ser muy estricto. No va a haber nadie movilizándose casi en la región del Bío Bío, y eso significa que estamos en una situación difícil como región”.

Puedes escuchar la entrevista completa a continuación: