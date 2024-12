Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El restaurante vegetariano Veguria, versión del Liguria, duró poco más de dos meses abierto en Providencia antes de cerrar sus puertas en noviembre. Los trabajadores fueron reubicados en otros locales bajo el pretexto de remodelación, aunque no se realizaron obras ese mes y la escasa concurrencia de público a la hora de almuerzo fue un factor. El local en Pedro de Valdivia, arrendado, no renovaría contrato en febrero de 2025. Tanto Marcelo Cicali como las redes del Veguria no han comentado sobre la situación.