Un hombre resultó gravemente herido de bala en la comuna de El Bosque. La víctima fue trasladada a un hospital, mientras Carabineros aisló el lugar de los hechos.

El sitio del suceso, ubicado entre Los Retamos y avenida Lo Martínez, fue cerrado por la policía uniformada.

Según la declaración del hombre, de aproximadamente 40 años, no se percató de la lesión. Asimismo, la persona afectada fue llevada al Hospital El Pino, donde permanece con heridas graves, pero fuera de riesgo vital.

Hasta el momento, no hay detenidos ni hipótesis claras sobre el motivo del ataque. No se sabe si la víctima fue el objetivo directo o si hubo alguna otra circunstancia relacionada en el lugar. No obstante, Carabineros encontró vainillas en la vía pública.

La Fiscalía Metropolitana Sur no ha instruido un equipo especializado para investigar los hechos. Las cámaras de seguridad podrían ser clave para esclarecer la situación y determinar al o los responsables.

El tránsito vehicular por Lo Martínez está parcialmente interrumpido, pero no hay mayores inconvenientes para la circulación hacia los sectores oriente y poniente de la comuna de El Bosque.

Vecina del sector resultó herida

Valentina Aceval (18), vecina del sector, relató el momento de la balacera. “Estaba lavando la loza y mi hermano colgando ropa en el antejardín cuando escuchamos gritos. Le dije que se entrara y justo cuando cerrábamos la puerta, llegaron dos disparos. Una bala entró a mi casa y me alcanzó en la pierna“.

Aceval, herida en la pierna, fue trasladada de inmediato al hospital. “Me dijeron que la bala no llegó al hueso, pero sí causó una herida profunda. Fue un momento de shock“.

La joven añadió que el suceso le genera temor. “Es preocupante que ni en tu casa te puedas sentir seguro. Ahora no quiero salir”.

Cámaras de seguridad registraron pelea

Otra vecina, quien prefirió mantener su identidad en reserva, describió lo que ocurrió. “A las 4:15 de la tarde escuchamos disparos, pensamos que eran fuegos artificiales. Una vecina nos alertó por cámaras y alarmas que había una pelea afuera. Vimos sangre y a un hombre herido tirado en San Florencio con Los Martínez“.

Esta testigo explicó cómo el enfrentamiento afectó a su sobrina. “Una bala la alcanzó en la pantorrilla (…) Es lamentable que enfrentamientos de otros delincuentes terminen afectando a personas inocentes”, expresó.

Sobre la situación en el sector, la mujer afirmó que el barrio se ha vuelto peligroso. “Han aumentado los portonazos, robos y enfrentamientos. Estamos en un punto vulnerable porque las poblaciones cercanas están enrejadas y nosotros no“.

Por ahora, la Fiscalía Metropolitana Sur no ha asignado un equipo especializado para investigar, pero se espera que las cámaras de seguridad ayuden a identificar a los responsables.

“Se vio a uno de los atacantes con machetes, pero huyó. El herido quedó tirado en el lugar e intentó escapar dejando un rastro de sangre”, agregó la testigo.

Registros: