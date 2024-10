La alcaldesa y candidata a la reelección por Santiago, Irací Hassler (PC), generó controversia al participar en un video con el comediante Hermann Heim, donde simula \"ahogarlo\" en una pileta del cerro Santa Lucía, reviviendo una frase machista que recibió en un programa de televisión. En el clip, Hassler sumerge la cabeza de Heim en el agua mientras le dice que no es su mami ni su prima, sino su candidata y vecina. Ante las críticas, la alcaldesa aclaró que fue un sketch enmarcado en una entrevista, destacando que fue consentido y que no hubo violencia. El video completo muestra que esta escena fue solo el inicio de la conversación.

La alcaldesa y candidata a la reelección por Santiago, Irací Hassler (PC), se refirió a un video viral que circula desde hace algunas horas en redes sociales, donde “ahoga” al comediante Hermann Heim en la pileta del cerro Santa Lucía.

Heim realiza un ciclo de entrevistas a diversos políticos que se presentan como candidatos a las elecciones municipales. Bajo ese contexto, grabó un clip con la jefa comunal.

Dentro del video, y a modo de parodia, Hassler recordó una frase que le dijo al periodista José Antonio Neme en un programa de Mega.

“Yo creo que es importante José Antonio decirte que el movimiento feminista ha tenido una lucha importante contra la violencia de género, las mujeres estamos ocupando cada vez más espacios de poder, espacios de decisiones, y con ello merecemos respeto, y yo no soy tu hija, no soy tu mami, soy Irací, me puede llamar por mi nombre o alcaldesa de Santiago, que es mi cargo”, dijo en aquella ocasión, ocurrida en noviembre de 2021.

Pues bien, en el video con Heim, a Hassler se puede ver hundiendo la cabeza del comediante en la pileta del cerro, bajo el siguiente diálogo:

– Hassler: Yo no soy tu prima, no soy tu mami, ¿te quedó claro? – Heim: Sí, me quedó… (cabeza al agua). – Hassler: Soy tu candidata y tu vecina. Irací, otro no. ¿Te quedó claro? – Hemim: Ya entendí, ya entendí, te llamas Irací.

Opositores a la gestión de Hassler criticaron el video e incluso lo sacaron de contexto, por lo que la alcaldesa escribió un mensaje en X para explicar la evidente parodia.

“Vi algunas reacciones diversas a un video que hicimos con Hermann Heim. Antes que la derecha intente desviar la atención y hacer aprovechamiento político, quiero contarles que fue un sketch dentro de una entrevista, recordando una frase machista que recibí en un matinal”, escribió.

Agregó que el clip “por supuesto, fue consentido entre dos adultos, sin violencia de ningún tipo. Nuestra campaña avanza a paso firme, quizás por eso algunos se ponen nerviosos”.

Hola! Vi algunas reacciones diversas a un video que hicimos con Hermann Heim. Antes que la derecha intente desviar la atención y hacer aprovechamiento político, quiero contarles que fue un sketch dentro de una entrevista, recordando una frase machista que recibí en un matinal.… pic.twitter.com/G9W0q1JiUf — Irací Hassler Jacob (@IraciHassler) October 14, 2024

Al revisar la entrevista completa, es posible comprobar que el video viralizado es solo el inicio del capítulo completo.