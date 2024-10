Se revelaron audios inéditos de la investigación contra Cathy Barriga por presuntos delitos de corrupción en su gestión en la Municipalidad de Maipú. En el material, aparecen conversaciones con funcionarios de confianza, donde se alude al Fondo Solidario Municipal recibido durante la pandemia por Covid-19 en 2020, sobre el que la exalcaldesa pregunta su disponibilidad para “diversificar” su uso.

Los detalles fueron expuestos por un reportaje de Meganoticias, donde en primera instancia se muestra el trato que tenía la exjefa comunal con su círculo de confianza en un grupo de WhatsApp que llevaba como nombre “Maipú Renace”.

Igualmente, también se profundiza el déficit presupuestario por el que atravesaba el municipio.

“Tengo acá en mi escritorio estos decretos de pago que me los piden con urgencia e involucran una gran cantidad de millones. No estoy en condiciones de liberar estos decretos de pago todavía porque no tengo la caja”, señala una trabajadora de la Municipalidad de Maipú en uno de los audios de los chats de Barriga.

El presunto mal uso de los recursos municipales por parte de Cathy Barriga

La exalcaldesa continuaba pidiendo explicaciones por los pagos que ella solicitaba y no se realizaban.

“¿Qué pasa con esto? Te pregunté muchas veces y me dijiste que estaba pagado, ¿qué pasó?”, “¿Cómo es posible? No me digan que no había recursos porque esto fue el año pasado”, cuestiona la exjefa comunal en alguno de los registros.

En esa misma línea, la exjefa de personal del municipio de Maipú, Giovanna Nogales, aseguró que se le ordenó organizar un viaje todo pagado al Gran Hotel Pucón para funcionarios con años de servicio. Sin embargo, ella se negó, pero se le insistió en realizarlo.

Además, se revela un audio de Cathy Barriga en el contexto de la pandemia de Covid-19. En el registro, la exalcaldesa comenta la inyección económica realizada por el Gobierno de Sebastián Piñera en 2020 a los municipios, debido a la crisis sanitaria.

“Sobre los fondos de apoyo que han entregado, los apoyos de pandemia, ¿cuánto es lo que hemos ocupado y cuánto nos queda para poder optar en que se puedan ocupar en otras cosas esos recursos para diversificar? Entonces, ¿cuánto tenemos?, ¿cuánto se ha gastado?”, preguntó Barriga, sobre el dinero disponible tras recibir más de $2 mil millones del Fondo Solidario Municipal.

Tanto desde Maipú como desde el Consejo de Defensa del Estado insistirán en la prisión de preventiva de la exacaldesa. La medida cautelar volverá a discutirse el 12 de noviembre. Por ahora, Barriga sigue cumpliendo su arresto domiciliario total.