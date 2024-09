La familia de la joven Dania Correa, presuntamente asesinada por su padre Pedro Alberto Correa en Fiestas Patrias, reveló que el hombre de 60 años estuvo en la cárcel por tráfico de drogas. A pesar de no haber mostrado signos de agresividad previa, se describió como un "psicópata en silencio", ya que nunca se percibió violencia en él. La causa de muerte de Dania fue asfixia, y la Fiscalía Metropolitana Sur emitió una orden de detención para capturar al presunto parricida aún prófugo. El crimen ocurrió en Pedro Aguirre Cerda, y se informó que el autor consumió drogas antes del homicidio, siendo hallado el cuerpo de la joven de 24 años en su domicilio.

La familia de la joven presuntamente asesinada por su padre en Fiestas Patrias reveló que el hombre de 60 años estuvo en la cárcel. Recordemos que el sujeto confesó su crimen a la hermana de la víctima mediante un mensaje de WhatsApp y que todavía se encuentra prófugo.

Desde el entorno de la mujer fallecida (Dania Correa), aseguraron que en ningún momento se habían percatado de una actitud agresiva del presunto parricida, Pedro Alberto Correa.

No obstante, si revelaron que el padre de la víctima estuvo en la cárcel por tráfico de drogas, de acuerdo a lo consignado por T13.

“Nunca dio un indicio de que fuera violento, entonces era un psicópata en silencio, nosotros no nos dimos cuenta, o no lo conocíamos bien tampoco, como igual estaba en la cárcel, quizás no lo conocimos bien afuera”, señaló Yessenia, hermana de la víctima.

Según lo dicho por el medio antes mencionado, la causa de muerte de Dania Correa es asfixia, y la Fiscalía Metropolitana Sur emitió una orden de detención a la PDI para capturar al adulto mayor por el eventual delito de parricidio contra su hija menor.

Detalles del crimen del presunto parricida de Pedro Aguirre Cerda

El crimen ocurrió el pasado miércoles 18 de septiembre en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en un domicilio del sector de la calle Escorpión.

En ese lugar fue encontrado el cuerpo sin vida de la joven de 24 años. De acuerdo a lo dicho por el fiscal José Manuel McNamara de la Fiscalía Sur, el supuesto autor del parricidio habría consumido una gran cantidad de drogas y al llegar al domicilio donde estaba la víctima, aún estaba bajo los efectos de las sustancias ilícitas.

Cabe recordar que el individuo con orden de detención confesó su crimen a su otra hija mediante un mensaje WhatsApp.