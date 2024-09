Autoridades anunciaron este miércoles la licitación para crear el Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (ABIS), la que pretende ser una herramienta para combatir el crimen en la región Metropolitana.

En específico, esta herramienta permitirá identificar a quienes han cometido delitos, a migrantes en situación irregular y a personas muertas sin identificación.

Esto se hará comparando bases de datos en tiempo real del Registro Civil, la PDI e Interpol.

ABIS funcionará a partir del enrolamiento dactilar y palmar, además de fotografías de tatuajes y marcas. Luego, estos datos serán enviados a un sistema interconectado donde se buscarán coincidencias.

La idea es mejorar el trabajo investigativo de la PDI, con un proyecto que es financiado por el Gobierno de Santiago con $4.900 millones.

Proyecto cambiará la identificación de migrantes

El ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, agradeció esta iniciativa porque “no solo busca mejorar la seguridad de la región Metropolitana, sino también la del país entero”.

“Hoy en día, hay personas que han ingresado irregularmente a Chile, muchas de ellas a través de las fronteras norte, y que no están identificadas. El 60% de ellas llega a la región Metropolitana y no sabemos quiénes son. Chile no tiene un registro de sus huellas, su rostro o su voz. Esto cambiará gracias al financiamiento del Gobierno Regional”, agregó.

Por su parte, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, declaró que “hoy anunciamos la adquisición de tecnología de punta que permitirá a la PDI mejorar su capacidad de identificar a personas que cometen delitos”.

“Tenemos muchos casos con la inmigración irregular de personas que son imputadas o cadáveres NN, desconocidos. A través de este sistema de reconocimiento dactilar, de voz y facial, vamos a mejorar significativamente las capacidades de nuestra policía, porque sabemos que dotarlos de tecnología, infraestructura y equipamiento permitirá combatir exitosamente el crimen organizado”, añadió.

Finalmente, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, dijo que “esta herramienta es de primera necesidad para la persecución penal y la identificación de los sujetos vinculados a delitos, pero también para saber a quién tenemos en Chile, aunque no esté vinculado a crímenes”.