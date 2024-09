Durísimas críticas realizó este lunes la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien tildó de “una broma” y de “un hazmerreír” el plan “Calles sin violencia” del Gobierno, por las cifras de homicidios en Fiestas Patrias y por no diversificar las medidas para controlar la delincuencia.

La jefa comunal y figura presidenciable de la UDI dio estas declaraciones al presentar un nuevo sistema de cámaras en la totalidad de los vehículos de seguridad de la comuna. Esto permitirá transmitir en tiempo real las imágenes a la central operativa.

Al respecto, Matthei señaló que “la seguridad ciudadana ha sido una preocupación desde el principio y hemos ido mirando toda la tecnología que existe, la que podemos comprar, la que está a nuestro alcance y la hemos ido incorporando en la medida que hemos ido pudiendo”.

“Ya a estas alturas cada uno de nuestros patrulleros tiene una cámara corporal, que tiene que estar funcionando todo el tiempo, y eso es en resguardo de las personas, porque eso nos asegura que nuestros patrulleros van a seguir todos los protocolos”, agregó.

También dijo que “hemos ido poniendo mucha mayor densidad (de cámaras) en aquellas zonas que son más complejas, como por ejemplo Bellavista… Lo que yo quisiera señalar es que la lucha contra la delincuencia no puede ser solamente ‘Calle Segura’ y ‘Calle más segura’ y ‘Más calle segura"”.

“Así no llegamos a ningún lado. Hay tecnología, hay tecnología que se ha probado que funciona. Buenos Aires está lleno de cámaras, son como 15 mil cámaras. Nosotros estamos haciendo lo que podemos con nuestros recursos. También hemos postulado a recursos de la Subdere para poder poner más cámaras. Pero, claramente, esto es algo en lo que el Gobierno no ha hecho absolutamente ningún esfuerzo, ninguno”, agregó.

Críticas por cámaras

A juicio de la alcaldesa, la instalación de una mayor cantidad de cámaras en las calles es una medida que se debe probar, como también integrar las que utiliza el Ministerio de Transportes para revisar las infracciones de tránsito.

“Está probadísimo que esta es una medida tanto de prevención. Cuando los delincuentes saben que los están grabando y saben que en el escape los pueden grabar y los pueden llegar a (buscar) donde viven, etcétera, disminuyen los delitos, pero también es un medio de prueba muy poderoso”, dijo.

Por ello, continuó, “cuando uno ha tenido 37 asesinatos en una semana, uno dice, bueno, ¿y qué van a venir a decir las autoridades? ¿Más ‘Calle Segura’? ¿Cuándo van a empezar a utilizar la tecnología? ¿Cómo es posible que todos nuestros autos tengan GPS, tengan cámaras, que todos nuestros funcionarios tengan cámara corporal y que mientras tanto los carabineros no tengan nada de eso? ¿Cómo es posible que nosotros tengamos 50 y tantos móviles y Carabineros a veces se demoran dos, tres horas en llegar porque no tienen autos? ¿Cómo es posible que nosotros estemos haciendo un plan de cámaras, pero esas cámaras no están, no se hace ningún intento de conectar nada con nada?”.

“Hay cámaras que son del Ministerio de Transporte, que son las cámaras para las pistas solo buses. Esas no están conectadas, el carabinero no las puede ver, no se graba. No se usa para nada en la lucha contra la delincuencia. Entonces yo lo que quiero señalar hoy día, después de una semana que ha sido particularmente grave y que desgraciadamente el Gobierno la ha dado como una semana, un fin de semana normal, lo que yo quisiera señalar es que estamos siendo realmente derrotados por la delincuencia”, señaló.

Matthei continuó argumentando que “el crecimiento de la delincuencia es gravísimo. Hemos visto ya en La Florida una persona que ha sido amenazada con una subametralladora para quitarles el auto, y uno dice, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde está el uso de la tecnología? ¿Dónde está el uso de la inteligencia? ¿Dónde están las autoridades? Me da molestia, me da rabia, que perdamos tantas vidas, que la gente hoy día en Chile esté tan atemorizada, que la gente tenga que estar cambiando su forma de vida, su forma de salir, su forma de divertirse, que todo el mundo tenga cuidado y miedo por sus hijos, por sus padres, etcétera. Y mientras tanto, las autoridades dan por normal 37 asesinatos, y en lo único que parecieran ocurrírsele es más ‘Calle Segura’, que básicamente es cambiar carabineros de aquí para allá, nada más que eso”.

“Con no tanto dinero uno puede hacer cosas. Nosotros, nuestras cámaras nos han permitido ir previniendo, pero además nos han permitido poder procesar a personas y poder lograr su condena, una condena grave. Yo quisiera que ojalá, no todas las municipalidades pueden costear esto, pero el Gobierno sí, los gobernadores sí también pueden, y realmente lo que uno ve es que nadie hace nada. Hasta ahora pareciera que la lucha contra la delincuencia es contar cuántos muertos tuvimos el último fin de semana”, añadió.

Matthei: Calles sin violencia es un hazmerreír

Matthei también fue consultada sobre las declaraciones de Tohá, quien señaló cuando había 25 asesinados para Fiestas Patrias, que esa era una cifra “similar a la que hay en días habituales”.

Al respecto, expresó que “para mí, lo importante no es si se equivocó o no se equivocó en esta declaración. Para mí, lo grave es la cantidad de muertos que estamos teniendo, la cantidad de armamento que hay en las calles, la cantidad de crimen organizado, la cantidad de gente que sigue entrando por las fronteras sin ningún tipo de cuidado”.

“Tenemos a carabineros exhaustos, con poca tecnología en las calles, ningún plan un poco más inteligente de cómo enfrentar la delincuencia. Lo que uno no entiende es qué es lo que están haciendo realmente las autoridades. Es brutal lo que está sucediendo en Chile y no lo podemos aceptar”, añadió.

Por lo mismo, interpeló al presidente Gabriel Boric e indicó que “él es el que debiera estar presidiendo esta lucha. Esto es lo que más le importa a los chilenos. Esto es lo que nos va a permitir o no nos va a permitir legarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un país donde se pueda vivir tranquilo”.

“De eso depende. Y estamos en el momento justo. Si nos demoramos mucho más, el crimen organizado se va a tomar totalmente nuestro país y después ya no lo vamos a poder sacar más. Por lo tanto, más que una declaración, lo que yo pido son acciones. Acciones concretas y basta ya de estos planes ‘Calle Segura’ que realmente son un hazmerreír para cualquier persona que sepa un poquitito del tema de seguridad ciudadana”.

Finalmente, indicó que el plan “Calles sin violencia” era “una broma” y que estaba destinado al fracaso. “Para cualquier persona que sabe un poco de seguridad ciudadana y del nivel y del tipo de crímenes que estamos teniendo, para cualquier persona que sabe cómo opera el crimen organizado, eso fue un chiste desde un principio. No merecía tener el nombre de plan. Era solo un reacomodo de carabineros”, puntualizó.