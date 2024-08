El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, descarta clausura del Teatro Caupolicán tras polémicos dichos. Durán asegura que no es objetivo de las autoridades cerrar recintos de esparcimiento y diversión, aclarando que se está evaluando una estrategia para verificar el cumplimiento de normativas. Sin embargo, sus declaraciones generaron preocupación en gremios como Agepec, que piden medidas justas y basadas en hechos concretos. Por otro lado, ANETUR critica la posible medida como un parche ante la delincuencia, argumentando que cerrar negocios no soluciona el problema generalizado en el país.

El delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán, puso los paños fríos con relación a una posible clausura del Teatro Caupolicán, sobre la que aseguró que no es el objetivo de las autoridades.

Recordemos que Gonzalo Durán aseguró que el eventual cierre del recinto capitalino era “parte de lo que se está evaluando”. No obstante, en conversación con La Radio aclaró sus dichos en un punto de prensa realizado el pasado martes, luego del asesinato del sargento Rodrigo Puga.

“Nuestra aspiración no es clausurar ni el Teatro Caupolicán ni ningún recinto donde se desarrollan de esparcimiento, diversión. Vamos a concordar una estrategia que permita verificar adecuadamente los cumplimientos que correspondan en esta u otras materias”, declaró el delegado presidencial de la RM.

Las reacciones a los dichos del delegado presidencial de la RM tras un probable cierre del Teatro Caupolicán

Las primeras declaraciones de Durán causaron preocupación dentro de los gremios. Por su parte, Cristian Tuper, gerente general de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura, Agepec, solicitó reevaluar la estrategia.

“Hacemos un llamado a las autoridades para que se aseguren que las medidas adoptadas en torno a estos espacios culturales y de entretenimiento, sean justas, proporcionadas y estén basadas en hechos concretos”, señaló el gerente general de Agepec.

En tanto, Fernando Borquez, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Nocturnos, Turismo y Espectáculos, ANETUR, catalogó la medida como un parche ante la creciente delincuencia en nuestro país.

“Nos complica mucho que se trate de instalar como solución, de los problemas de la delincuencia, la lógica de cerrar negocios. Esto de tratar de satanizar, la vida nocturna, el espectáculo, no corresponde. Somos víctimas como todos los chilenos de las delincuentes. No es aplicable una medida clausura, porque además no soluciona nada”, manifestó el presidente de ANETUR.