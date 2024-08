La jefa de bancada de los senadores DC, Yasna Provoste, afirmó que se está trabajando en “cómo se inicia el término de la concesión con Enel”. Esto, tras la demora en la reposición del suministro eléctrico por parte de la empresa.

Son casi siete días en que más de 150 mil clientes siguen sin luz en sus hogares, lo que ha puesto la urgencia en cómo sancionar a las empresas eléctricas por la falta a sus compromisos.

En ese contexto, y tras escuchar al ministro de Energía y la SEC en la Comisión de Energía del Senado, Provoste señaló que es “lamentable que se haya afectado la fe pública”, destacando que el término de la concesión no está en duda.

Los argumentos de Provoste

“Lo que nos parece más complejo es que la propia superintendenta ha señalado que la empresa le informaba que había cuadrillas trabajando y que se había restablecido el suministro de energía, pero cuando iba la fiscalización no había cuadrilla y las familias seguían sin suministro”, argumentó.

En esa línea, la senadora alertó que aunque el vocero de Enel ha dicho que, si las personas no llaman, ellos no tienen cómo saber que no tienen energía, la superintentenda informó que la empresa abandonó las llamadas el sábado.

“El término de la concesión es un camino que debe seguirse con mucha celeridad, pero con la misma celeridad el restablecimiento de la energía eléctrica para miles de familias que esperan que la luz llegue a sus hogares”, sentenció.

Recordemos que el presidente Boric solicitó a Pardow “revisar la concesión de Enel”, además de apurar las compensaciones para quienes aún afecta el corte del servicio básico.