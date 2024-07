La madre de uno de los adolescentes asesinados en Quilicura se refirió a la masacre que dejó cuatro muertos durante la madrugada del domingo.

El hecho ocurrió en una plaza de la población Raúl Silva Henríquez, donde llegó un grupo de jóvenes que participaban de un cumpleaños. Ante el frío, encendieron una fogata.

Fue así como un vehículo pasó por el lugar, desde el cual dispararon más de 40 tiros con armas automáticas. Esto dejó cuatro muertos de entre 13 y 17 años, más dos personas en riesgo vital.

Roxana Miranda, madre de una de las víctimas fatales, señaló a Radio Bío Bío que, a su juicio, los asesinos cometieron un error y que su intención era asesinar a otras personas.

“Los hueones (sic) se equivocaron nomás porque ellos eran niños. Mi hijo era un niño trabajador, estudiaba. No era un mal niño, al contrario, él para la edad que tenía era muy guagualón”, aseveró.

Luego, agregó que “por eso los vecinos lo quieren. Él no era irrespetuoso, no faltaba el respeto… Eran puros niños, puros niños. Sanos”.

Miranda añadió que “yo quiero justicia por mi hijo, porque mi hijo no era maleante”, que no sabe quién podría estar detrás del crimen que siente miedo.

“Siempre va a estar el miedo, porque por esto mismo uno se pone a hablar y uno no sabe. Yo realmente no sé quiénes fueron, no sé si van a volver. Imagínese ahora, yo no puedo velar ni siquiera a mi hijo aquí en la casa porque no sé si van a volver. Y por seguridad tengo cuatro sobrinos pequeños, entonces por seguridad ni siquiera los puedo velar en mi casa”, agregó.

Finalmente, criticó la gestión de la alcaldesa Paulina Bobadilla (independiente ligada al expartido Comunes), señalando que “estamos a la deriva y la alcaldesa se lava las manos”.

Masacre en Quilicura: habría amenaza previa

En tanto, una vecina testigo del hecho y que incluso ayudó a auxiliar a las víctimas, señaló que los jóvenes habían sido amenazados previamente.

“Uno especula muchas cosas, pero de que a los cabros habían venido ya amenazarlos, vinieron a amenazarlos. Los cabros no pescaron porque los cabros se juntaban ahí todos los días y hacían fuego. ¿Qué iban a pensar que iban a bajar un día y los iban a venir a cuetear(sic)? Porque así fue, si los cabros los vinieron a amenazar a pito de qué, no sabemos”, indicó.

Añadió que desconocía “si fue por (líos de) falda, si fue porque alguien le debía plata a alguien, ahí no sabemos. Pero no era para que vinieran de esa manera, y a bajarse de un auto blanco y a disparar a diestra y siniestra. Y a un cabro chico que vino a ver a su abuela. Y uno que tiene 13 años, le robaron toda una vida, le quitaron toda una vida”.

“Nosotros como vecinos estamos todos destruidos, porque yo vi a cuantos de aquí crecer a pata pelada, corriendo por el agua hasta raja pelada. ¿Y para qué? ¿Para verlos en 10 minutos todos desangrándose? No, hijo, no hay derecho”, agregó.