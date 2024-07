El curioso ataque incendiario contra tienda de arriendo de ropa para la nieve en barrio Bellavista

Un ataque incendiario se registró en la tienda de arriendo de ropa para la nieve Aluguel de Neve, ubicada en el barrio Bellavista de Providencia. Aunque el incidente tuvo lugar la madrugada del miércoles, la noticia se dio a conocer este viernes. Vecinos reportaron fuego en el local, donde individuos con equipamiento para la nieve lanzaron una bomba molotov después de rociar líquido acelerante en las afueras. Por suerte, una trabajadora brasileña que dormía adentro no resultó herida.

Un ataque incendiario contra una tienda de arriendo de ropa para la nieve se produjo en el barrio Bellavista, Providencia.

Si bien el hecho ocurrió la madrugada del miércoles, se informó recién este viernes.

La situación se dio en Constitución 6, en el local llamado Aluguel de Neve Mallinkrodt, cuyo foco son los turistas brasileños que en masa llegan en invierno a disfrutar de la Cordillera de los Andes.

Fue pasada las 2:00 de la madrugada del 3 de julio cuando vecinos del barrio Bellavista reportaron fuego en las dependencias comerciales, lo que fue informado a seguridad municipal de la Municipalidad de Providencia.

Según se pudo apreciar en cámaras de seguridad, individuos vistiendo equipamiento para la nieve llegaron hasta el exterior del local, donde rociaron líquido acelerante y luego lanzaron una bomba molotov.

Por fortuna, el fuego no provocó mayores daños, considerando que al interior del comercio dormía una trabajadora de nacionalidad brasileña, la que no resultó herida.

Las teorías del dueño

La vestimenta de los atacantes hace pensar que el hecho pudo tratarse de un eventual sabotaje por parte de competidores, o también un error por alcance de nombre.

Así lo señaló Sebastián González, dueño del recinto, quien dijo que “yo barajo varias posibilidades. Dentro de una de las posibilidades más grandes que estoy barajando hoy día es alcance de nombre, porque tenemos un local que es competencia de nosotros y que tiene el mismo nombre y que está al fondo de la cuadra”.

Según dijo, “sus dueños son brasileños” quienes “pasan peleando con todas las agencias de turismo, con todas las empresas de ropa, se pelean con todo el mundo”.

“La otra sospecha es que hayan sido personas del mismo rubro que deben estar tratando de, como dicen, eliminar a la competencia”, añadió.

Junto con ello, indicó no han recibido amenazas.

“Menos mal que no pasó a mayores porque en el Patio Bellavista justo estaban los guardias y se pusieron a mirar y tiraron arena, tiraron agua, tiraron de todo para apagar el fuego, si no yo creo que la historia hubiera sido distinta”, agregó.

Finalmente, indicó que presentó una denuncia en Fiscalía y que los cuerpos de los atacantes se le hacen conocidos.

“Los cuerpos los conozco, son mis sospechosos, di lo antecedentes que yo creo, por eso yo creo que no fue para nosotros. Espero que se aclare pronto… A nosotros nos va bien, pero a mi competencia le va 10 veces mejor que a mí, entonces yo sé que no fue para nosotros… Estoy 100% seguro que no fue para nosotros, fue para otra persona, se equivocaron”, cerró.