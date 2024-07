Un grupo de 39 médicos del Hospital San José, redactaron una carta abierta en la que piden la renuncia del director del recinto. Además, relataron los constantes problemas que enfrentarían en la atención de pacientes, lo que, según indicaron, se arrastra hace años.

En concreto, solicitaron la renuncia del director Patricio Vera, como también piden una cita con la ministra de Salud,

Ximena Aguilera, de acuerdo a La Tercera.

Cabe mencionar que esto se da luego de que un reportaje de Bío Bío revelara graves falencias en su gestión contable, inventario y contrataciones, dejando al descubierto riesgos de fraude y corrupción.

Entre el grupo de funcionarios se encuentran nueve jefes de servicio, enfermeras y especialistas. “Venimos a

comunicar a la ciudadanía nuestra opinión, después de estar por semanas en la prensa y ser rotulados como el nosocomio con mayores irregularidades de la red pública de salud de nuestro país”, indicaron.

“Mantener el silencio o el statu quo de esta situación, solo nos transformará en cómplices y aquella actitud está reñida con la profesión de personas que buscan y se esmeran por cuidar la vida de nuestros pacientes”, continuaron en el escrito.

Asimismo, afirmaron que se han contactado con autoridades para revisar las falencias. “En estas circunstancias, solo queda dar a conocer a la comunidad la profunda molestia que nos invade por la indolencia con que se viene tratando la realidad del hospital”, explicaron.

Más falencias

En la carta abierta, también expusieron problemas de infraestructura y las dificultades para prestar servicio a 1.060.149 pacientes. Número que triplicaría la capacidad del hospital.

“Cualquier institución que se diseña para atender a un determinado número de personas y ellas resultan triplicarse, se produce una natural fatiga que hace difícil, cuando no, inviable, una atención de calidad, digna y oportuna”, expone el texto.

A lo anterior, sumaron que “nuestro hospital se encuentra en pésimas condiciones de mantención, con un deterioro evidente de la infraestructura, salas que no cumplen con la normativa sanitaria correspondiente, ascensores sin funcionar, con la consecuente dificultad para trasladar pacientes, falta de equipamiento necesario y adecuado, para resolver la complejidad de salud creciente de nuestros usuarios”.

“Tenemos una dirección que no escucha y no gestiona y lo que es peor, no quiere ni escuchar ni gestionar adecuadamente. Pero es más grave aún, tampoco se está respondiendo adecuadamente a los requerimientos de la Contraloría”, continuaron.

En conversación con el medio citado, el director del Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN), institución de la que depende el centro asistencial, Antonio Infante, descartó que se abran sumarios o que se remueva a alguien de su cargo.