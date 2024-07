Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Un incendio se registró esta mañana en una construcción en proceso de demolición dentro del Hospital Barros Luco, en San Miguel, generando una importante columna de humo visible en diversas zonas de la capital. Bomberos acudió al lugar para sofocar las llamas, que no afectaron la atención a pacientes, por lo que no fue necesario evacuar el hospital y no se reportaron heridos. Carabineros informó que el fuego ya está bajo control y se investigará la causa del siniestro, mientras se desvió el tránsito en la Gran Avenida al norte por Fernando Lazcano.