La Secretaria General del Partido de la Gente (PDG), Denisse Catalán, explicó las razones detrás de la decisión de no llegar a un acuerdo con Chile Vamos para candidaturas conjuntas, señalando que las bases del partido se opusieron a ello y resaltando diferencias fundamentales en la visión política. Catalán citó el caso de Santiago, donde el PDG respalda a Karen Osorio como candidata a alcalde en contraposición a Mario Desbordes, de Chile Vamos, quien enfrenta una querella por tráfico de influencias.

Luego de que fracasaran las negociaciones para llevar candidatos

conjuntos con Chile Vamos, la Secretaria General del Partido de la Gente (PDG), Denisse Catalán, entregó algunas razones del porqué decidieron restarse de un acuerdo.

Según explicó, fueron las propias bases las que se manifestaron en contra de un acuerdo con la derecha y, en su momento, también con Republicanos.

“La misma militancia nos hizo ver que no podemos llegar a acuerdo porque tenemos diferentes miradas: nosotros no vemos la política como algo solo electoral, sino que creemos que debemos entregar soluciones específicas y candidatos y candidatas con posibilidades de ayudar a las personas de cada territorio a representar. Nos encontramos con una derecha que se enfoca en llevar a sus candidatos y que no se da cuenta que existen dentro del PDG e incluso independientes personas que son más competentes que los ‘rostros’ que buscan presentar”, afirmó.

Catalán expuso el ejemplo de Santiago, donde Chile Vamos presentó a Mario Desbordes como candidato a alcalde. A pesar de verse enfrentado a una querella por tráfico de influencias.

“Más allá de acuerdos políticos”

“En la comuna de Santiago, nosotros apoyamos a Karen Osorio, dirigenta social con un gran conocimiento del territorio y que representa el espíritu del PDG, que es ir más allá de los acuerdos políticos o las figuras relevantes y presentar a la comunidad personas con conocimiento y representación territorial. Ahí vemos cómo Desbordes no es competente en relación a nuestra candidata, no solo por la investigación de tráfico de influencias en su contra, sino porque representa a una derecha que solo busca instalar sus figuras”, destacó.

Catalán también señaló que “Mario Desbordes tiene un discurso disímil, ya que a través de los medios de comunicación ha hecho un llamado a la unión, instando a otros y otras a bajar sus candidaturas, pero él ha sido incapaz de dar un paso al costado para dar espacio a una candidata que, para nosotros, se vislumbra como la mejor opción”.

Además, agregó que “es lamentable que no hayamos podido llegar a un

acuerdo con Chile Vamos para tener candidatos únicos de la

centro-derecha, pero es una gran oportunidad para demostrar que tenemos las competencias necesarias para competir y lograr la elección de nuestros candidatos y candidatas”.

“Creemos que en las próximas elecciones municipales y de gobernación, el Partido de la Gente va a demostrar que sí se puede cambiar la forma de hacer política”, concluyó la secretaria general.