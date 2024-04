Tras cerrar el pacto electoral “Contigo Chile Mejor”, del oficialismo y la Democracia Cristiana, se definió realizar primarias en más de 80 comunas y no usar este mecanismo para gobernadores regionales.

Recordemos que fue en la sede del Partido Socialista (PS) en la que las colectividades antes mencionadas estuvieron más de 24 horas reunidas para la definición de candidaturas de cara a las elecciones de octubre.

Dicho acuerdo se alcanzó a pocas horas que finalice el plazo para la inscripción de primerias que terminó el pasado miércoles a las 23:59 horas.

Orrego está juntando firmas para ir como candidato independiente

Ante la indefinición en el pacto respecto a quienes buscan liderar los Gobiernos Regionales, según fuentes de Radio Bío Bío, el actual gobernador Claudio Orrego está juntando firmas para presentarse como candidato independiente a la reelección.

En ese contexto, el exmilitante de la Democracia Cristiana -desde el 2022- habría recibido el apoyo explícito de 34 alcaldes y alcaldesas de partidos del Socialismo Democrático y la falange.

Cabe precisar que la acción de Orrego no se concretó hasta que no hubo acuerdo en el pacto “Contigo Chile Mejor” y, según mismas fuentes, la autoridad explicó que no se trata de un anti-pacto, sino en caso que no haya acuerdo en el nombre final del candidato del oficialismo y la DC.