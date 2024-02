Diversos detalles se han conocido durante las últimas horas sobre un femicidio ocurrido el pasado martes por la madrugada en Maipú. La víctima es Ari Salgado, joven que fue asesinada por su pololo, Joaquín González, quien confesó el crimen a su familia.

El hecho ocurrió en la casa de los padres de este último. Según consta en la investigación, tras una pelea el sujeto asesinó a su pareja con un arma blanca.

Luego, ocultó el cuerpo en un saco y después en una maleta. Sin embargo, el martes por la tarde confesó lo ocurrido a su familia.

Según informó Chilevisión, una amiga de Ari relató que González “era muy obsesivo con ella” y “muy tóxico”. Además, dijo que ya habían terminado una vez, pero volvieron a estar juntos.

“Yo creo que esta violencia viene de hace rato, pero ella no nos decía todo para no dejarlo mal a él”, indicó.

Pidió ayuda antes de morir

En tanto, otro amigo de la víctima contó que la joven le escribió pidiendo ayuda antes de su muerte, la misma madrugada de ese martes.

“El día anterior (a su muerte), me había mandado (mensajes) ‘aló, aló, por favor contesta, ayúdame, casi me muero’. Ella me estaba escribiendo y yo estaba durmiendo”, señaló al citado medio.

Eso no es todo, porque también Salgado habría presentado una denuncia contra su pololo en noviembre de 2023, por violencia intrafamiliar.

Fotos íntimas

En tanto, otra amiga de la víctima señaló a Chilevisión que González tenía fotos íntimas de Ari, lo que utilizó para verla.

“Él tenía fotos íntimas de ella y las amenazaba con subirlas, entonces lo más probable es que le haya dicho voy a subir tus fotos, juntémonos porque ella venía de la playa, de un paseo con amigos y no veo la razón por la que ella se quería juntar con él, si ella era la que se quería separar de él”, indicó.

Si bien el sujeto iba a ser formalizado este miércoles, su detención se amplió hasta el viernes, donde se le imputará el delito de femicidio.