Hasta la justicia llegó una pelea ocurrida en un bar del barrio alto, donde dos mujeres terminaron enfrentadas a golpes y una acusa a la otra de agredirla con una copa en el rostro. Todo se debería, según una de ellas, por la utilización de una mesa ya ocupada.

Se trata de una situación ocurrida el pasado 30 de abril en el bar Medanoso ubicado en La Dehesa, en medio de la despedida de Benjamín Band. Él era dueño de dicho local y falleció de cáncer a los 46 años.

Tal como informó La Segunda, la disputa tuvo lugar en la pista de baile y fue protagonizado por Carolina Varela Rojas (49) y Tatiana Marinkovic Rengifo (52).

La primera estaba acompañada por su marido, el abogado Rodrigo Jana. Ella presentó una querella por homicidio ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Según relató, todo partió porque “mientras estaba en la pista, una mujer comenzó a insultarme sin motivo alguno, recuerdo que me gritaba ‘weona, vieja culía, turca culiá’ entre otros insultos, por lo que reaccioné preguntándole qué le pasaba (…) Pero ella insistía vehementemente en provocarme”. Esa mujer era Marinkovic.

“La querellada en ningún momento depuso su actuar, se me abalanzó para amenazarme cara a cara (…) Sacó con un empujón de en medio a mi amigo y se me fue encima, por lo que mi reacción fue empujarla para evitar que me pegara, pero ella, quien tenía una copa en la mano con líquido, se me fue nuevamente encima”, añadió.

Luego, dijo, le lanzó el contenido de la copa, “por lo que nuevamente la empujé para sacármela de encima, pero no fue suficiente, pues fuera de que su envergadura física es mayor, volvió a abalanzarse, pero esta vez directamente me propinó un primer golpe en la cara con la copa de cristal, por lo que lógicamente la copa se quebró”.

Según Varela, recibió “muchísimos golpes en el rostro” y aseguró que la agresora le gritaba que la iba a matar.

“(…) Mientras absolutamente descontrolada me gritaba que me iba a matar, buscando en varias ocasiones cortar mi cuello, lugar que por instinto yo intentaba proteger, pues su única intención era aquella, enterrarme la copa -ahora como un arma cortopunzante- en una zona vital”, explicó.

Detalló también que fue necesaria la intervención de algunos asistentes, que quedaron con cortes porque Marinkovic se resistía a soltarla.

“Al cabo de unos instantes, lograron sacar a la querellada del lugar, instantes en los que recién me percaté de la gravedad de la situación, mi cara sangraba por todas partes”, detalló.

Ante todo esto, Varela resultó con múltiples heridas cortantes en la cara, la región frontal, nasal, hombro derecho y una profunda en el mentón, lesiones constatadas en la Clínica Alemana.

Finalmente, reconoció que ella también golpeó a la mujer, pero que “son golpes ocurridos con posterioridad a su agresión y, en consecuencia, únicamente con el afán de salvar mi vida”.

La otra versión

Por otro lado, Tatiana Marinkovic también presentó una querella, pero por el delito de lesiones menos graves, ante el mismo tribunal.

En el texto, explica que todo nació porque Varela y sus acompañantes les quitaron la mesa donde se había sentado Marinkovic con sus amistades.

Por ello, esta última se encontró con la primera camino al baño, momento en que le dice “qué onda lo agresiva de ustedes con mis amigas. Hoy estamos despidiendo a Benja”.

Según la querella, tras ello hubo un empujón, por lo que “mi representada vació el líquido de la copa que aún tenía en la mano hacia la querellada, y sin más, esta última le dio un golpe de puño en el ojo derecho, por lo que cayó fuertemente al suelo, pegándose en la cabeza y quebrándose la copa en su mano”.

Luego de ello, aseveró la mujer, se sumaron otras personas que la zamarrearon y le propinaron y golpes.

Sobre los cortes que presentó Varela, Marinkovic señaló que “la señora Varela Rojas comenzó a mostrar su cara, la cual presentaba rasguños y algunas heridas, producto, como mencioné, de los desesperados intentos de mi representada por defenderse y detener el ataque”.

Marinkovic también fue a la Clínica Alemana, donde se constataron policontusiones en el cuero cabelludo, un edema palpebral y una herida cortante en el pulgar.

Además, el 2 de mayo pasado, el Centro de la Visión determinó que “presentaba lesiones menos graves en región orbitaria, craneal y base nasal producto de las lesiones”.

Presente judicial

Actualmente, la indagación por este hecho sigue avanzado, comprobó BioBioChile. El pasado 15 de enero se realizó una audiencia de ampliación de plazo de investigación, dándose 60 días más.

En la causa, tanto Varela como Marinkovic son consideradas imputadas y víctimas, claro que solo esta última tiene una orden de prohibición de acercarse a la primera.