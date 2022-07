Estudiantes del Instituto Nacional acusaron que los denominados overoles blancos vendrían desde otros colegios, porque realmente no saben quiénes son.

La mañana de esta jornada se registró un nuevo Súper Lunes en la capital a raíz de la vuelta de vacaciones de invierno 2022. Bajo este marco, a las afueras del Instituto Nacional se reportaron incidentes, barricadas y la aparición de los denominados “overoles blancos”.

Lo anterior hizo que personal de Control de Orden Público de Carabineros interviniera en la acción de los jóvenes, en donde un menor de 17 años fue detenido acusado por desmanes.

En la instancia, Radio Bío Bío conversó con estudiantes del Instituto Nacional, quienes se mostraron contrarios a los “overoles blancos” así como a los incidentes que obligaron la suspensión de clases, sin embargo, serán retomadas en la tarde.

“Perdimos los estudios, estamos en cuarto medio. Y todo lo que hacemos para mejorar, hay un grupo de personas que no ayuda. Quieren dejar al colegio mal parado“, indicaron.

“No sabemos quiénes son”

Además, agregaron que “hoy había gente de otros colegios, pero lo de los capuchas no sabemos quiénes son, siempre están escondidos. Salen del colegio, pero no sabemos si son realmente o no. Hay alumnos del INBA igual“.

También relataron, que durante la mañana “los encapuchados llegaron a nuestra sala, la profesora intentó calmar la situación y le dieron un portazo, uno de mis compañeros la defendió y lo golpearon”.

“Realmente los encapuchados están descontrolados. La mayoría son estudiantes, pero no se sabe, deben venir del INBA“, acusaron.

Finalmente, comentaron que varios estudiantes querían tener una jornada normal de clases, pero a raíz de la manifestación no se pudo lograr aquel objetivo, ya que cancelaron el horario AM.