Cerrar ventanas, no hacer deporte y realizar una limpieza con paño húmedo, son algunas de las recomendaciones que realiza la Clínica Alemana ante incendios aledaños que provocan nubes de humo que podrían ser tóxicas, como el que ocurre en una fábrica de Quilicura en la RM.

Durante la jornada de este lunes, un gigantesco incendio consume la empresa Gruporevex en Quilicura dedicada a la venta de materiales como pintura, alfombras, caucho, los cuales son altamente inflamables, y han provocado una columna de humo que es visible desde múltiples comunas de la región Metropolitana.

Ante esto, el urgenciólogo de Clínica Alemana, el doctor Ricardo González, dio algunas indicaciones sobre qué no hacer debido al humo que cubre los cielos del gran Santiago, la que obligó la suspensión de clases presenciales en tres comunas de la región.

“Las nubes tóxicas son una columna de humo que son el resultado de la combustión de un material, donde las más bajas corresponden a los siniestros en casas de material liviano como madera. Pero hay que recordar que, en las casas hay ropa y aislante que pueden representar un riesgo toxicológico que puede emanar monóxido de carbono, y en menor medida cianuro“, explicó el experto de la salud.

“Los incendio industriales dependen del material que se esté quemando, si son derivados del petróleo son más oscuros (…) y concurre a una peligrosidad a las personas que están más expuestas”.

Recomendaciones ante un incendio aledaño

En tanto, el doctor González compartió algunas indicaciones para aquellos habitantes que se encuentran en el sector del siniestro quienes deben “mantener las ventanas cerradas, tratar de no salir de los hogares, no realizar deportes, uso de mascarilla fuera y dentro de la casa. Y cuando cae la columna de humo, realizar aseo con paños húmedos, rociar agua para que no se levante el polvo, y también limpiar los techos con agua, que es donde queda gran reserva del polvo tóxico.