Una gran polémica desató entre los apoderados del colegio Saint George’s en Vitacura, la entrega de un supuesta “Lista de Pecados” a los estudiantes de 4° Básico.

Según lo consignó CNN Chile, el Centro de Padres del recinto educacional envió una carta referente a que tenían varias dudas y aprehensiones sobre el escrito, tanto en el ámbito teológico como psicológico para sus hijos.

Entre los “pecados, falta de amor con Dios, conmigo mismo o con otros” escritos en la lista se encuentran: llegar tarde a clases, comer comida poco saludable, no preocuparse de la limpieza y/o cuidado del cuerpo, y decir cosas que me cuentan en secreto.

También se encuentran: provoco desorden y hago reír a los demás durante la oración, no soy agradecido por todas las cosas que Dios me regala, me da vergüenza hablar de Dios, me burlo de los cantos religiosos, hablo de temas que no corresponden a mi edad, hacer cosas que no quiero hacer.

En la misma línea, y con respecto al último punto mencionado, los padres indicaron que “este tipo de enseñanzas generan terreno fértil al abuso (…) Educar a los niños y niñas acerca de los secretos y de la importancia de no guardar secretos y de poder siempre recurrir a su mamá, papá o adulto significativo y ‘contar lo que pasó’ es clave para prevenir el abuso”.

El listado era parte de la catequesis

Tras la misiva emitida por los apoderados, el colegio se disculpó con la comunidad educativa y explicó que la lista era parte de los contenidos durante la catequesis, que es el proceso previo a la primera comunión.

Desde el Saint George’s respondieron que el texto “no representa, de ningún modo, el proceso global de formación que han tenido los estudiantes del nivel cuarto durante este año (…). Reconocemos que el recurso utilizado no fue el adecuado y, por ende, queremos disculparnos profundamente con las familias y comprometernos a que no vuelva a ser usado en la catequesis“.